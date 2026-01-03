TOYOTA GR86跑車「變身越野機器」！日改裝廠推套件外觀底盤全升級

圖文／7Car 小七車觀點

一般來說我們對於運動化跑車的刻版印象通常都是為了展現操控極限，以流線或者低趴造型作為設計主軸，不過近年 Lamborghini Huracán Sterrato 與 Porsche 911 Dakar 等作品的出現，改變了這項看法。在這樣的趨勢下，也讓改裝廠開始將想法落實在一般市售車款上。例如來自日本的 Kuhl Racing，宣布推出針對 Toyota GR86 越野化套件的 GR86 Outroad。

與標準版 GR86 相比，Outroad 套件最顯眼的改變莫過於提升的車身離地高度，經過 Kuhl 客製懸吊系統調校後，車身提升約 76mm，整體升高幅度相當顯著。此外，若選配 Hydraulic 液壓升降系統還可以在需要時進一步提升 40mm，滿足車主的使用需求來調整懸吊高度。

外觀上，Outroad 比起原廠更具肌肉感與越野氣息，車側可以看到更為寬大的輪拱延伸件，讓車身姿態更加厚實，能容納更大、更具抓地力的越野胎。前後保險桿經重新設計，不只視覺上更為硬派，也改善了前進角與離去角的表現，具備更高的越野實用性。此外，全車還加裝了車底防護板、輔助照明燈具與車頂行李架等等。

動力方面，維持 GR86 原廠的 2.4 升水平對臥四缸引擎，最大輸出為 232 匹馬力。但 Kuhl 還額外提供了一組渦輪增壓套件，搭配升級的冷卻系統與 ECU 調校後，可額外增加約 50 匹馬力。變速箱部分消費者可依喜好決定搭配手排或自排變速箱。

Kuhl Racing 計畫將 Outroad 套件作為實際可選的完整改裝方案提供給 GR86 車主，這意味著有興趣的人可以直接購買一整套完整改裝件，包括懸吊組、車身套件、輪圈與煞車升級套件等，並可依個人需求進行組合加裝。

目前 Kuhl Racing 已經宣布在 2026 年初的東京改裝車展（Tokyo Auto Salon）上展出 GR86 Outroad，並隨後於日本市場推出。