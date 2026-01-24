ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕！原廠車美仕配件公開

記者徐煜展／綜合報導

隨著全新第6代TOYOTA RAV4 於本月（1/13）正式在台上市，作為原廠授權的升級用品供應商車美仕也同步公布一系列針對新 RAV4 量身打造的升級配件，從行車安全、車內娛樂到愛車防護，讓車主能依需求自由加裝。

▲台灣車美仕開發RAV4後座影音螢幕。

車美仕哪能放過RAV4這隻金雞母，RAV4升級用品已上線車美仕官網，主打提升乘坐舒適性與科技體驗，尤其聚焦家庭與長途使用者最關心的娛樂與安全項目。

車室娛樂方面，可選配 JBL 原廠級音響系統搭配重低音喇叭，完整提升聲場表現；同時也推出後座10.1吋觸控螢幕組合，尤其後座影音升級螢幕目前還是台灣獨有，配備專車開模支架及角度調整機構，搭配耳罩式藍牙耳機並支援 App 遙控，方便後座乘客享受影音內容。

此外，車美仕也推出多項內裝質感提升套件，包括車內氛圍燈組（含足部與無線充電區）、LED 門檻踏板 等，兼具實用與視覺效果，可依車主個人風格與使用習慣選購。

隨著第6代RAV4在台熱絡上市，車美仕這波配件推出不但補足原廠選配空缺，也讓台灣車主在安全、娛樂與美觀上有更多客製化選擇空間。

