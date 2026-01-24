「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

▲大陸一汽豐田、廣汽豐田RAV4設計有瑕疵，原因出在當地專屬的多媒體系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一汽豐田近日正式向大陸國家市場監督管理總局完成召回備案，宣布對部分 2026款RAV4榮放（RAV4）與廣汽豐田威蘭達（Wildlander）車型實施大規模召回。本次召回主要針對中控系統存有安全隱患進行修正，涉及範圍涵蓋多地經銷車輛與已交車的車主。

▲大陸RAV4多媒體系統與全球不同，這次罪魁禍首是螢幕出包。

一汽豐田、廣汽豐田的6代RAV4擁有專屬的當地開發的多媒體系統，與台灣、日本、北美、歐洲等規格不同，所以其他國家RAV4不在影響範圍。

大陸RAV4本次列入召回範圍的車輛，因多媒體螢幕系統控制程式設定不當，在車輛啟動時，可能出現螢幕黑畫面且無法自行恢復的情況，進而導致除霜、除霧等功能無法操作；在極端狀況下，恐影響駕駛視線，進而產生行車安全疑慮。

大陸6代RAV4召回總數約15,978 輛，其中一汽豐田RAV4榮放約10,922 輛，廣汽豐田威蘭達（Wildlander）約 5,056 輛。召回時間從 2026 年 1 月 23 日起實施，涉及不同生產日期的車輛。

大陸6代TOYOTA RAV4於去年11月底上市，入手價16.98萬人民幣（折合新台幣75萬）起跳，頂規2.5升油電則來到22.88萬人民幣，折合新台幣102萬。搭配當地補貼優惠，最低可來到15.18萬人民幣，折合新台幣67萬。