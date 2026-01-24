ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

▲大陸一汽豐田、廣汽豐田RAV4設計有瑕疵，原因出在當地專屬的多媒體系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸一汽豐田、廣汽豐田RAV4設計有瑕疵，原因出在當地專屬的多媒體系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

一汽豐田近日正式向大陸國家市場監督管理總局完成召回備案，宣布對部分 2026款RAV4榮放（RAV4）與廣汽豐田威蘭達（Wildlander）車型實施大規模召回。本次召回主要針對中控系統存有安全隱患進行修正，涉及範圍涵蓋多地經銷車輛與已交車的車主。

▲大陸一汽豐田、廣汽豐田RAV4設計有瑕疵，原因出在當地專屬的多媒體系統。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲大陸RAV4多媒體系統與全球不同，這次罪魁禍首是螢幕出包。

一汽豐田、廣汽豐田的6代RAV4擁有專屬的當地開發的多媒體系統，與台灣、日本、北美、歐洲等規格不同，所以其他國家RAV4不在影響範圍。

大陸RAV4本次列入召回範圍的車輛，因多媒體螢幕系統控制程式設定不當，在車輛啟動時，可能出現螢幕黑畫面且無法自行恢復的情況，進而導致除霜、除霧等功能無法操作；在極端狀況下，恐影響駕駛視線，進而產生行車安全疑慮。

大陸6代RAV4召回總數約15,978 輛，其中一汽豐田RAV4榮放約10,922 輛，廣汽豐田威蘭達（Wildlander）約 5,056 輛。召回時間從 2026 年 1 月 23 日起實施，涉及不同生產日期的車輛。

大陸6代TOYOTA RAV4於去年11月底上市，入手價16.98萬人民幣（折合新台幣75萬）起跳，頂規2.5升油電則來到22.88萬人民幣，折合新台幣102萬。搭配當地補貼優惠，最低可來到15.18萬人民幣，折合新台幣67萬。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【看了頭皮發麻】霍諾德練習爬台北101　畫面看了驚呼連連

推薦閱讀

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕！原廠車美仕配件公開

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕！原廠車美仕配件公開

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

最新文章

Array2026-01-24

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕2026-01-24

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

TOYOTA推大排氣量超跑GR GT2026-01-24

賓利訂製部門完成第4輛Batur敞篷版2026-01-23

若美國車關稅降賓士5車款將降價2026-01-23

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試2026-01-23

三菱主力「新皮卡日本開賣」台灣最快今年見2026-01-23

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市2026-01-23

福特下修老車零件價格最高75折2026-01-23

熱門文章

2026-01-24

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試2026-01-23

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市2026-01-23

TOYOTA推大排氣量超跑GR GT2026-01-24

若美國車關稅降賓士5車款將降價2026-01-23

「MG全新7人座休旅」今年開賣2026-01-20

賓利訂製部門完成第4輛Batur敞篷版2026-01-23

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬2026-01-24

台灣新年式「現代7人座MPV」開賣2026-01-22

「台灣6代TOYOTA RAV4」全球獨有後座升級螢幕2026-01-24

相關新聞

讀者迴響

熱門文章

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

「6代TOYOTA RAV4」剛上市就出狀況！大陸一汽豐田、廣汽豐田召回上萬輛

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

台灣新「改款國產Nissan X-Trail」開始測試！今年上市迎戰RAV4、CR-V

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

MG「全新7人座休旅現身」海外2月上市！搭載2.0升渦輪＋3排大空間

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

TOYOTA推「V8大排量超跑GR GT」！實際行動宣示不把未來全押電動車

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

若美國車關稅降「台灣賓士5車款也將降價」！佔全品牌銷量2成5

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

「MG全新7人座休旅」今年開賣！1.5升全新油電配3排大空間

賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

賓利訂製部門「第4輛Batur敞篷版」打造完成！4大首創滿滿藝術感

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366