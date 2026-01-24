ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】進口中型休旅大砍50萬　新7人座MPV開賣　Nissan新休旅今年見

▲2026年新車大戰一觸即發！多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

▲2026年新車大戰一觸即發！多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2026年還沒過完第一個月，已經有不少品牌車廠動起來，Opel促銷拉買氣，針對旗下多車款祭出超過50萬折價；現代Hyundai本月推出新年式7人座MPV，後座升級更爽、更實用；Nissan改款新X-Trail已經開始路試，為今年第2季上市作準備。

▲2026年新車大戰一觸即發！多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

▲Opel兩款休旅折價都超過50萬，歐系進口車90萬有找牽回家。

美規車零關稅還沒來，已經有不少車廠先推促銷增買氣，Opel針對Mokka油車、電動車以及中型休旅Grandland推出折價超過50萬促銷（連結），Mokka小休旅、Grandland中型休旅更是89萬起能牽回家。

▲2026年新車大戰一觸即發！多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Hyundai Staria開賣！後座升級影音螢幕。

Hyundai Staria在台灣正式推出2026年式車型（連結），維持6款車型，售價126.8～224.8萬，具備家用、商用都合適的3排7人座空間，後座升級是新年式重點，針對特定車型，將後座影音娛樂系統列為免費升級項目，搭載雙13吋大尺寸螢幕，支援 YouTube、Netflix、Spotify 等主流影音平台。

▲2026年新車大戰一觸即發！多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

▲鴻華先進曝光全新Cavira車名，預計今年上陣。

台灣國產電動車再加1，而且還有望百萬有找，鴻華先進繼Bria打開市場話題後，第2款國產電動車已經有譜（連結），於內政部消防署網站揭露全新Cavira車名，這款前身就是鴻海Model C，也可以視為納智捷n7後繼車款，全新Cavira預計今年上市。

▲2026年新車大戰一觸即發！多款新車動起來。（圖／翻攝自各車廠）

▲改款Nissan X-Trail台灣開始測試，有望比照國外導入各種外觀。

改款Nissan X-Trail已經現身台灣開始測試，預計今年第2季開賣（連結），隨著新X-Trail出現在台灣，這也就表示，國產、進口的X-Trail都將迎來改款更新，外觀將比照國外規格，換上更有質感、更醒目的設計。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

