▲新一代TOYOTA RAV4西班牙公布接單售價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲第6代RAV4日本訂單大量湧入，經銷端已暫停接單。（圖／翻攝自TOYOTA、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

第6代RAV4果真是TOYOTA金雞母，日本從去年12月17日開賣後，不到一個月基本車型已經完售，經銷端已暫停接單，預期今年5月才會重新開放，而交車時間最晚也必須等到今年6月才能交車！

▲TOYOTA以RAV4為主秀！即將參展明年1月東京改裝車展。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本交車需等待5個月近半年以上，尚未發表的RAV4 GR Sport PHEV恐也將延期。

6代 RAV4 目前在日本市場僅提供2.5升油電Core與Adventure越野款，熱銷程度突破預期，也進一步反映出消費者對於 SUV 產品與節能油電系統的強烈市場需求。這也導致日本尚未正式開賣的RAV4 GR Sport PHEV實際上市時間也必須往後調整。

日本RAV4 自去年 12 月 17 日上市以來訂單如潮，短短不到一個月，首批分配給經銷商的名額就全數售罄，造成供不應求的熱銷局面，使得當地銷售網路宣佈暫停接單，交車期預估已拉長到 5 個月以上。

▲TOYOTA RAV4。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣RAV4自1月13日上市後，訂單超過5,000張，同樣得面臨候車等待。

不只日本，在台灣市場同樣熱度不減。台灣同樣在去年12月啟動預接單，待今年1月13日上市後，訂單已突破 5,000 張，台灣現階段交車仍需等待超過 3 個月以上。

「第6代TOYOTA RAV4」日本、台灣賣翻！日本暫停接單、等車要等快半年

