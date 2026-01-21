吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 品牌為慶祝成立85週年，自去年起展開為期一年的「Twelve 4 Twelve」系列限量車型發表計畫。繼去年十一月推出 Wrangler Moab 392 及十二月公開 2026 年式 Wrangler Whitepack 後，近日正式發表第三款獨家車型 — Wrangler 85th Anniversary Edition。此特別版旨在傳承品牌超過八十五年的越野精神，並融合復古設計元素與現代化配備，打造兼具經典風格與實用功能的紀念車款。

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

外觀上，Wrangler 85th Anniversary Edition 以 Steel Oxide 塗裝的 17 吋輪圈、青銅色拖車鉤、專屬 Blue Agave 藍色 85 週年紀念徽飾與車身同色輪拱，營造粗獷且精緻的視覺效果。內裝則大膽運用格紋圖樣，座椅嵌面採用專屬格紋布料並縫有 85 週年紀念標籤，儀表板與扶手處亦點綴相同紋理，搭配印有 85 週年紀念徽章的排檔座飾板與杯架銘牌，展現濃厚的美式經典風格。

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

配備方面，此特別版標準搭載 Convenience Group，包含前排座椅加熱、加熱方向盤、遙控啟動與免鑰匙進入功能，並標配 Alpine 高級音響系統、深色隔熱玻璃、Gorilla Glass 擋風玻璃、加熱後視鏡及自動頭燈。安全科技則涵蓋 LED 頭燈、日行燈與霧燈，以及主動式巡航控制、前方碰撞預警與進階煞車輔助系統。

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

消費者亦可選配黑色或車身同色硬頂，並可免費升級全地形輪胎，強化越野性能與個人化風格。同場亮相的還有 Jeep Gladiator 85th Anniversary Edition，同樣導入格紋內飾與紀念細節，成為市場上唯一具備敞篷結構的紀念版皮卡車型。

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

隨著 Jeep 85 週年紀念系列的逐步推出，不難看出品牌在延續經典越野血統的同時，亦致力於融合懷舊設計與當代科技。Wrangler 與 Gladiator 兩款 85 週年限定版的登場，不僅為消費者提供更具個性化的選擇，也象徵著 Jeep 在持續創新之路上，始終未曾忘卻其誕生之初的冒險精神與實用初衷。未來是否還有更多令人驚喜的紀念車型亮相，值得車迷持續關注。

經典格紋駛入現代荒野　Jeep 推出 Wrangler 85 週年紀念版

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Jeep吉普Wrangler牧馬人休旅車越野汽車新車二戰復古藍哥

