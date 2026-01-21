吉普創立85周年「推藍哥紀念版車型」！經典格紋上身實用配備滿滿

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 品牌為慶祝成立85週年，自去年起展開為期一年的「Twelve 4 Twelve」系列限量車型發表計畫。繼去年十一月推出 Wrangler Moab 392 及十二月公開 2026 年式 Wrangler Whitepack 後，近日正式發表第三款獨家車型 — Wrangler 85th Anniversary Edition。此特別版旨在傳承品牌超過八十五年的越野精神，並融合復古設計元素與現代化配備，打造兼具經典風格與實用功能的紀念車款。

外觀上，Wrangler 85th Anniversary Edition 以 Steel Oxide 塗裝的 17 吋輪圈、青銅色拖車鉤、專屬 Blue Agave 藍色 85 週年紀念徽飾與車身同色輪拱，營造粗獷且精緻的視覺效果。內裝則大膽運用格紋圖樣，座椅嵌面採用專屬格紋布料並縫有 85 週年紀念標籤，儀表板與扶手處亦點綴相同紋理，搭配印有 85 週年紀念徽章的排檔座飾板與杯架銘牌，展現濃厚的美式經典風格。

配備方面，此特別版標準搭載 Convenience Group，包含前排座椅加熱、加熱方向盤、遙控啟動與免鑰匙進入功能，並標配 Alpine 高級音響系統、深色隔熱玻璃、Gorilla Glass 擋風玻璃、加熱後視鏡及自動頭燈。安全科技則涵蓋 LED 頭燈、日行燈與霧燈，以及主動式巡航控制、前方碰撞預警與進階煞車輔助系統。

消費者亦可選配黑色或車身同色硬頂，並可免費升級全地形輪胎，強化越野性能與個人化風格。同場亮相的還有 Jeep Gladiator 85th Anniversary Edition，同樣導入格紋內飾與紀念細節，成為市場上唯一具備敞篷結構的紀念版皮卡車型。

隨著 Jeep 85 週年紀念系列的逐步推出，不難看出品牌在延續經典越野血統的同時，亦致力於融合懷舊設計與當代科技。Wrangler 與 Gladiator 兩款 85 週年限定版的登場，不僅為消費者提供更具個性化的選擇，也象徵著 Jeep 在持續創新之路上，始終未曾忘卻其誕生之初的冒險精神與實用初衷。未來是否還有更多令人驚喜的紀念車型亮相，值得車迷持續關注。