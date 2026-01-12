ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

▲日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群 。（圖／記者張慶輝攝）

▲日系鍍膜品牌KeePer於內湖開設最新旗艦店，正式完成佈局六都的階段性目標。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

日本最大連鎖鍍膜品牌KeePer自2023年進軍台灣市場以來，已陸續在各大縣市開設多家門市，近期又在台北市內湖區行愛路打造最新旗艦店，正式完成六都佈局的階段性目標，全面搶攻高端客群，日本總部社長賀來聡介也親自來台參與此一重要時刻，捷博董事長彭仕邦則送上印有KeePer標誌的賽車服，象徵雙方將繼續在高端汽車美容市場一同攜手衝刺。

▲日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群 。（圖／記者張慶輝攝）

▲KeePer日本總部社長賀來聡介（左）親自來台，捷博董事長彭仕邦（右）送上繡有KeePer標誌的賽車服。

創立已40年的KeePer在日本已有超過6,800間連鎖店，並於2015年於東京證交所掛牌上市，台灣方面目前有13間門市，其中3間與咖啡品牌CAFE!N組成複合門市，在服務上主打日式職人精神，無論是軟硬體或人員培訓皆依循日本總部統一標準，更有台灣技師在全球競賽中奪得第1名的佳績，讓國內愛車族群也能享有最高水準的服務品質。

▲日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群 。（圖／記者張慶輝攝）

▲KeePer主打日式職人精神，軟硬體與人員培訓皆依循日本總部統一標準。

此次KeePer在正式啟用最新內湖旗艦店外，也同場宣布將啟用2項全新服務，第1個是符合ESG潮流的電子化工單系統，不僅能實現無紙化的企業社會責任，也能顯著提升準確度與服務效率；第2個則是會員制度，透過LINE官方帳號綁定，消費者能輕鬆獲得最高5%回饋與累積點數，並且享有註冊禮與生日禮等權益與續鍍提醒。

▲日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群 。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣技師在全球競賽中獲得第1名佳績，帶給國內車迷最高水準的服務品質。

為了慶祝開幕，即日起至2026／1／31止至內湖旗艦店消費享點數雙倍贈，指定鍍膜最高享10%點數回饋，洗車及其他服務享最高2%點數回饋，再送CAFE!N濾掛咖啡包，全台其他門市同步享指定鍍膜最高5%點數回饋，洗車及其他服務1%點數回饋，於複合門市選購鍍膜施作項目，再免費送CAFE!N咖啡。

