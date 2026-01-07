KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

▲KIA總代理台灣森那美起亞江舉辦首場原廠精選中古車展，現場預計展出超過50輛各式車款。（圖／翻攝自KIA）

記者張慶輝／台北報導

KIA總代理台灣森那美起亞日前宣布，將於1／11在KIA台北旗艦店舉辦首場「KIA Select原廠精選中古車展」，現場預計展出超過50輛原廠精選中古車，車源主要來自公務車與試乘車，涵蓋 Picanto、Sorento、EV6 及 EV9 等全車系，所有展出車輛均符合車齡5年內、行駛里程不超過10萬公里的篩選標準，活動當日下訂可於1月底前完成交車，並享有延續原廠保固與最高逾70萬元的專屬禮遇，現場亦提供不分廠牌的車輛鑑價與收購諮詢。

▲除了展售精選中古車外，現場也提供不分廠牌車輛鑑價與收購。（圖／翻攝自KIA）

售後保固部分，KIA推出的「第6年6大系統延長保固」方案亦適用於精選中古車，針對首次領牌日起5年內且里程未超過15萬公里之非電動車輛，自2026／1／1日起，凡每年回原廠保養並全程使用原廠機油，經確認車況符合標準後，即可獲得包含引擎本體、引擎燃油系統、引擎進排氣系統、引擎冷卻系統、引擎電系與變速箱等6大系統的第6年延長保固。此外KIA Select官網新增了「電費計算機」功能，協助車主比較電動車與燃油車的能源成本，並整合了從照片上傳、預約勘車到簽約付款的一站式線上收購流程。

▲只要滿足相關條件，第6年第6大系統延長保固方案也適用於精選中古車。（圖／翻攝自KIA）

台灣森那美起亞也公布2025年銷售表現，全品牌掛牌數為10,624台，創下品牌新高，為了與車迷一同分享榮耀，本月入主Picanto、Stonic、Ceed Sportswagon、Sportage、Sorento Turbo-Hybrid等指定車型，可享高額0利率貸款、丙式車體險與專屬配件組，同時多款車型同步適用最高10萬元貨物稅減徵政策，並享有乘用車5年不限里程全車原廠保固。