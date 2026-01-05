ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
最強美式性能皮卡「大公羊1500 SRT TRX」亮相！777匹馬力傲視同級

圖文／7Car 小七車觀點

Ram 正式發表全新 2027 年式 Ram 1500 SRT TRX，宣告 SRT 性能品牌回歸，也再次把高性能燃油皮卡推回市場核心。

外觀設計上，全新 TRX 同樣表現出美式肌力美學。車頭配備獨特 SRT 水箱護罩與 Flame Red 「RAM」字樣，搭配性能引擎蓋、LED 頭燈與 Satin Black 灰色輪框設計，整體性能扮相相當濃厚。前保桿換上鋼製結構並整合下護板，搭配 Flame Red 牽車鉤與前霧燈，襯托這是一輛既能快速奔馳、也能越野的性能機器。車身寬度比普通 Ram 增加 6.8 英吋（173 mm），寬大的輪拱搭配複合材質輪拱，使得 18 吋 Satin Black 輪圈與 35 吋全地形胎看起來更有氣勢。選配項目還包括可選的車側與引擎蓋 TRX 造型彩繪、Mopar 鋁合金踏板等。

車尾較為內斂，但仍有鋼製後保桿呼應，搭配深色 LED 尾燈與 Flame Red 拖車鉤與黑色 5 吋（127 mm）雙出排氣尾管等性能細節。尾門上還刻有 T-Rex 標誌，呼應整體性能定位。

懸吊系統與底盤方面，TRX 採用鍛造鋁合金控制臂、Bilstein Black Hawk e2 可變避震，搭配前後電子鎖定差速器，能對應多種路況下提供抓地力與穩定性。前後懸吊行程分別達到 13 英吋（330 mm）與 14 英吋（356 mm），並具備 31° 進入角、25.2° 離去角與 16.8° 穿越角，加上約 11.8 英吋（300 mm）的離地高度，越野性能相當優異。

內裝部份標配黑色 Natura Plus 真皮座椅，前座具備 12 向電動調整、加熱、通風與按摩功能，並以紅色滾邊與 TRX 字繡增添跑格。碳纖維飾板、麂皮頂篷與紅色車縫線也同步提升車內氛圍。科技配備方面，包含 12.3 吋數位儀表、14.5 吋 Uconnect 5 觸控中控螢幕（效能據稱比舊系統快 5 倍）、10 吋抬頭顯示器、19 支 Harman Kardon 音響，以及前後座加熱通風與雙無線手機充電等。

安全與輔助系統同樣齊全。TRX 標配 Hands-Free Active Drive Assist Level 2+ 半自動駕駛技術，是少數可在性能皮卡上提供免手持功能的系統之一，並搭配主動定速巡航、車道維持、交通標誌辨識、避障輔助、ParkSense 倒車輔助與盲點偵測（含拖車覆蓋與後方交叉路徑警示）等功能，提升日常行車安全性。

動力方面採用全新的 6.2 升機械增壓 Hemi V8 引擎，具備 777 匹馬力與 680 lb-ft（921 Nm）扭力。動力輸出比 2024 年式 TRX Final Edition 還高出 75 匹馬力與 30 lb-ft 扭力，同時也領先 Ford F-150 Raptor R 的 720 匹馬力與 640 lb-ft。Ram CEO Tim Kuniskis 在底特律媒體發表活動中表示，如果只是沿用舊引擎，他們本來早就能重啟 TRX，但為了更進一步的性能，他們選擇重新開發一套更先進的引擎。

新引擎具備 2.4 升雙螺杆機械增壓系統與雙通道進氣系統，這項設計能從車頭格柵兩側與中置引擎蓋進氣口導入更多冷空氣，經由徑向過濾器合流後進氣，提高動力輸出與耐久性。此外這具引擎還搭配強化版八速自排變速箱，並支援完整手排模式；全時四驅系統則提供 4WD Auto、4WD High 與 4WD Low 三種工作模式。駕駛還可以在 Auto、Sport、Snow、Tow、Mud 與 Baja 六種駕駛模式間切換。

性能數據同樣亮眼。從靜止加速至 60 mph（約 0-96 km/h）僅需 3.5 秒，最高極速可達 118 mph（190 km/h），在性能皮卡中名列前茅。

【比人還會停車】聰明警犬甩尾入褲一次到位XD 駕駛技術滿分❤

