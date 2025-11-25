FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

▲台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）在台發表全新世代Super Great重型卡車。（圖／記者徐煜展攝，以下同）

記者張慶輝／桃園報導

台灣戴姆勒亞洲商車（下稱DTAT）近期正式在台發表全新Super Great重型卡車，作為全球第2個導入的海外市場，顯見原廠對台灣市場的重視程度，此次新車最大重點莫過於安全科技的全面進化，透過全方位的感知偵測，最大程度降低視線盲區死角造成的意外事故，再加上各項便利配備，讓大車駕駛能輕鬆且放心的出車打拚。

▲全新Super Great外型更注重空氣動力學，過往FUSO車系的招牌元素也依舊存在。

先前《ETtoday車雲》就曾在FUSO川崎K1工廠提前開箱過全新Super Great車系，而此次登陸台灣市場的車型也與當時一致，外型都採用更加符合空氣動力學的設計，FUSO品牌標誌性的「黑色腰帶」也沒少，全新的LED頭尾燈更是兼具照明效果與辨識度，輔以自動遠光燈與後方的序列式LED方向燈，都呈現出水準之上的科技感與質感。

▲不僅車頭換上全LED燈具，車尾也導入序列式方向燈，無論白天黑夜都有更好的辨識度。

車室方面，除了改採更具質感的黑色作為基礎，搭配上醒目的橘色拉線點綴外，也裝上台灣法規要求的環景影像系統，會自動鎖定與解除的電子手（總）煞車控鍵同樣在此次台灣車型上；值得一提的是，這次也導入源自Mercedes-Benz Trucks的免持鑰匙技術，只要鑰匙在身上，就能一鍵上／解鎖車門或啟動引擎，有效減輕工作時的負擔。

▲內裝改採黑色為基底，搭配橘色拉線作為點綴，電子手（總）煞車會依照不同情境自動解除或鎖定。

當然全新Super Great進化的最大重點，還是在於全方位的安全防護科技，此次共有3大科技進化，分別是偵測性能與感測精度全面升級的第6代主動煞車系統，結合鏡頭與高精度雷達，當判斷與前車、自行車或行車的有碰撞風險會發出警告，並在駕駛來不及反應前主動介入煞車，有效降低碰撞的風險或衝擊力。

▲第6代主動煞車系統相較過去有更高的偵測能力與精準度，有碰撞風險時會發出警告，並在必要時介入煞車。

除了前向行駛的防護外，很多時候大車碰撞意外也會發生在轉彎或起步時，全新Super Great也有所強化，一是主動側邊防護輔助系統，在車輛轉彎或變換車道時，都會自動偵測車輛側邊的行人、自行車或車輛，不僅會依據危險程度發出燈號警報、音效警報或介入煞車，且是車身左右兩側都有偵測能力；二是前方起步盲區警示，如果在車輛起步時有行人或自行車穿越車頭區域，系統會即時顯示警告訊息並發出警示音，讓駕駛能即時做出反應，最大程度消弭因視線死角造成的意外風險。

▲主動側邊防護輔助能偵測自行車、行人或車輛，並且兩邊同樣都有介入煞車的能力，另外車頭也有起步盲區警示功能。