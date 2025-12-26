ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
BMW藍白螺旋槳Logo「變身專屬螺絲」！特製工具才能拆修車更困難

圖文／7Car 小七車觀點

繼 Mercedes-Benz 公開未來車款在頭燈等部位將逐步以螺絲取代膠合結構，目的在於降低維修與更換難度之後，近日又有消息稱 BMW 正在構思一套外型高度品牌化、但可能讓維修流程更加複雜的專屬螺絲設計。

這組專利最早於 2024 年 6 月 7 日提出申請，並在 2025 年 12 月 11 日正式公開。專利圖面顯示，BMW 並未沿用現行常見的一字、十字、Torx 或六角螺絲，而是設計出一系列以自家圓形廠徽為靈感的螺絲頭造型。整體結構以圓形為基礎，內部被分為 4 個象限，視設計不同，有的象限為凹陷結構，有的則為平面或凸起，形成高度辨識度的專屬輪廓。

從專利內容來看，BMW 一共規劃了 4 種不同型式的螺絲頭，包括內嵌式、平面式與圓頂式等變化，但共同特徵都是「非標準工具難以對應」。換言之，這類螺絲若真的導入量產車，勢必需要專屬工具才能進行拆裝，對一般車主或獨立維修廠而言，將是一道新的門檻。

站在設計角度，這樣的螺絲若應用在可視區域，例如引擎室裝飾件或車室內部細節，確實能強化品牌一致性，也符合 BMW 一向強調細節與工藝的風格。但從實務層面來看，非標準設計往往意味著會面臨更高的維修成本與更低的彈性。對於習慣自行保養、或仰賴非原廠維修體系的車主而言，少了一支對應工具，就可能連最基本的拆裝都無法完成。

這樣的設計方向也迅速在社群平台上引發討論。部分愛好者認為，這類螺絲看似精緻，實際上卻是替維修流程增加不必要的障礙；也有人指出，即便原廠工具價格偏高，副廠市場很可能會在短時間內推出對應套件，讓問題不至於無解。

當然，專利文件並不等同於量產計畫。汽車品牌每年申請的設計與技術專利數量龐大，其中不少最終都停留在概念階段，未必會真正出現在市售車款上。BMW 目前也未對此專利做出任何產品層級的說明，因此是否會導入實際應用，仍有相當大的變數。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

