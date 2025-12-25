ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
陸車廠奇瑞宣布「5年內挑戰利曼24小時耐久賽」！頂級殿堂秀實力

圖文／7Car 小七車觀點

在全球汽車耐久賽領域中，Le Mans 24 小時耐久賽始終被視為技術、可靠度與品牌實力的終極試煉。來自中國大陸、被視為「四大車廠」之一的 Chery，近期正式對外表態，已將目標鎖定這項世界級賽事，並規劃在 5 年內完成參賽布局，意味中國大陸車廠正試圖在頂尖國際舞台上證明自身工程能力。

Chery 先前曾嘗試以車輛挑戰攀登中國大陸知名景點「天門山」 999 階台階，但實際成果與市場期待出現落差，也讓外界對其行銷策略產生不同解讀。相較之下，Le Mans 24 小時耐久賽並非單次曝光的行銷事件，而是長期投入、極高技術門檻與龐大資源整合的工程，難度與風險完全不在同一等級。

Chery 的賽車計畫將由旗下高階品牌 Exeed 主導，並已與 Le Mans 24 小時耐久賽主辦單位 Automobile Club de l’Ouest（ACO）簽署戰略合作協議。

根據 Chery 公布的方向，官方將先行推出自有的 Exeed Unified Race 統一規格賽事，透過國內競技平台累積賽車開發、數據分析與團隊運作經驗，同時也藉此培養具備長距離耐久賽潛力的車手與工程團隊。

在完成基礎後，下一階段將挑戰 Asian Le Mans Series，正式踏上國際舞台。不過目前 Chery 尚未公開確切參賽等級，從 LMP2、LMP3 到 GT3 都在評估範圍之內。不同組別在技術複雜度、性能限制與參賽成本上差異甚大，也將直接影響品牌曝光度與學習曲線。

最終目標，則是站上 Le Mans 24 小時耐久賽正賽舞台。外界關注的焦點，在於 Chery 是否會挑戰最高層級的 Hypercar 組別，與 Ferrari、Toyota、Porsche 等國際品牌同場競技。Hypercar 無疑能帶來最大品牌能見度，但同時也意味著研發、預算與人力投入將呈倍數成長，對於仍在建立國際賽事經驗的 Chery 而言，是一項高風險選項。

除了賽事本身，Chery 也與 ACO 達成共識，將在蕪湖、也就是品牌總部所在地附近，興建一座符合利曼認證標準的賽道。這條賽道未來不僅將舉辦各類賽事活動，也會成為新世代車款的測試與開發基地，代表 Chery 正試圖將賽車技術反向導入量產車領域，形成技術與品牌形象的雙向加乘。

從整體布局來看，Chery 這項利曼計畫並非短期宣傳，而是一場橫跨品牌、工程與國際形象的長期戰役。能否真正站上利曼賽道，仍取決於後續資源投入與技術成果，但至少可以確定的是，中國大陸車廠正以更系統化的方式，嘗試進入過去由歐美與日本品牌主導的頂級耐久賽領域。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Chery奇瑞利曼24小時耐久賽24耐賽車汽車新車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

