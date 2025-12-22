Hyundai「小改款Staria廂型車」在韓亮相！內外質感全面提升

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 日前於韓國市場推出小改款 Staria，新車以強化整體產品完成度為核心，針對外觀設計、座艙配置、行路質感與科技配備進行多項更新，並持續維持多元車型編成，以滿足乘用、商務與貨用等不同使用情境的需求。

在車型編成上，小改款 Staria 依用途區分為一般乘用、Lounge 高階乘用與 Cargo 貨用版本，涵蓋多種座位與空間配置。售價依不同動力與車型而有所差異，入門價格自 3,200 萬韓元級距起跳。

外觀方面，小改款 Staria 延續「Inside-Out」設計理念，透過細節調整提升科技感與辨識度。車頭將原本分離式的日行燈整合為橫向連貫的光條設計，營造更俐落的視覺效果，並在燈組側邊加入 STARIA 字樣細節。一般車型採用簡潔的水平幾何進氣格柵，而定位較高的 Staria Lounge 則換上具鍍鉻元素的方塊式格柵與更厚實的保桿飾件，藉此突顯其旗艦取向。

座艙設計是本次改款重點之一，整體以水平鋪陳的中控布局為主，兼顧視覺穩定感與操作便利性。儀表板與中控螢幕皆升級為 12.3 吋顯示介面，提供更清晰的資訊呈現，同時將部分常用功能改回實體按鍵，以提升行車時的操作直覺性。中央出風口與收納機能也經過重新規劃，並針對不同車型提供多樣化的內裝配色選擇，以因應家用與商務取向的需求。

動力配置方面，小改款 Staria 在韓國市場提供 1.6 升渦輪油電混合系統與 3.5 升 LPG 動力兩種選擇，分別兼顧油耗表現與動力輸出需求。底盤結構同步進行調校，包含前後懸吊設定與襯套優化，以提升高速穩定性與行路舒適度；同時透過強化隔音與吸音材質配置，改善引擎與路噪抑制表現。安全科技則導入多項駕駛輔助系統，作為標準配備提供更完整的行車防護。

整體而言，本次小改款並未大幅改變 Staria 的產品定位，而是透過設計細節、數位介面與行路品質的全面升級，進一步鞏固其在韓國大型 MPV 市場中的競爭力。