Nissan預告「手排Z NISMO跑車」即將回歸！東京改裝車展正式亮相

圖文／7Car 小七車觀點

面對一年一度的東京改裝車展舞台即將到來，Nissan 正式預告手排 Z NISMO 將展會上公開亮相，為自家性能取向的 Z 車系，畫下了遲來但相當必要的一筆。

回顧 Z NISMO 的產品設定，其搭載 3.0 升 V6 雙渦輪增壓引擎，最大輸出達到 420 hp，峰值扭力為 521 Nm，同時搭配強化制動系統、運動化懸吊設定、限滑差速器與更具侵略性的空力套件，不過如此硬派的設定最初只能搭配 9 速自排變速箱時，讓不少車迷都直言，這樣的配置彷彿與 NISMO 的初衷產生落差。

這次新增的 6 速手排，正好彌補了這個歷史象徵。雖然 Nissan 尚未公布變速箱是否針對齒比或內部結構進行調整，但即便沿用一般 Z 的基礎設定，手排所帶來的操控回饋與節奏感，對整體駕駛體驗的影響仍是關鍵性的因素。

Z NISMO 本來就不是為了數據榜單而生的車型，它的定位更接近一輛需要駕駛者主動參與、用動作與節奏去理解的跑車。在當前同級對手不斷追求加速成績與電控介入的趨勢下，Z NISMO 手排版反而選擇回頭強化人與機械之間的連結，雖然這樣的取向或許不會讓它成為性能最快的選項，卻很可能成為最有駕駛樂趣的一款。

整體來看，在電動化與自動化快速推進的年代，Z NISMO 手排的登場，不只是補充車型陣線，而是 Nissan 對於性能車價值的初衷。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

