福特推出「次世代F-150增程油電皮卡車」！續航力突破700英里

圖文／7Car 小七車觀點

Ford Motor Company 日前宣布推出次世代 F-150 Lightning，這款搭載先進擴增續航電動車 (EREV) 技術的電動貨卡，旨在重新定義電動貨卡的性能與實用界限。新車型將純電動系統的即時動力輸出，與發電機輔助下的超長續航能力相結合，宣稱可實現超過 700 英里的綜合行駛里程。

超過 700 英里續航力　Ford 推出次世代 F-150 Lightning EREV

有別於傳統混合動力系統，F-150 Lightning EREV 完全依靠電動馬達驅動車輛，確保駕駛能夠享受純電車的迅捷加速與寧靜運轉體驗。同時，車輛搭載的高功率發電機可在行駛中補充電力，大幅減緩里程焦慮，尤其在長距離拖曳作業時，駕駛者無需頻繁停車充電，提升了使用便利性。

超過 700 英里續航力　Ford 推出次世代 F-150 Lightning EREV

新一代車型將保留現行 F-150 Lightning 的供電功能，可透過車載電力系統支援工地設備、露營用具，甚至在停電時為家庭提供緊急電力。此功能使其不僅作為運輸工具，更成為移動能源平台，符合現代多元生活與工作型態的需求。

超過 700 英里續航力　Ford 推出次世代 F-150 Lightning EREV

Ford 電動車、數位與設計主管表示，新一代 F-150 Lightning EREV 在維持純電駕駛樂趣的同時，藉由超長續航能力，讓重型拖曳與跨州旅行變得更加輕鬆。他強調，這款車將承襲 F-Series 的創新傳統，並進一步擴展 Lightning 系列的產品實力。

現行款 F-150 Lightning 預計於今年結束生產，而次世代 EREV 版本將同樣在迪爾伯恩的 Rouge 電動車中心進行組裝。Ford 表示，關於新車的詳細規格與正式上市時間，將於後續另行公布。

超過 700 英里續航力　Ford 推出次世代 F-150 Lightning EREV

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

