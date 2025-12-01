ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla Cross推出新改款GR Sport車型後銷售長紅，11月再次突破4,000輛。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

11月台灣新車銷量出爐，總市場共賣出36,485輛，雖然較去年同期衰退6.9%，不過比起10月成長了5.7%，其中TOYOTA當家神車Corolla Cross以唯一衝破4,000輛的神級表現再次衛冕冠軍，國外已有大改款車型亮相的RAV4，也在本月逆勢飆破2字頭，原先預期會有大船入港的Tesla特斯拉並未爆出大量，交車動能僅集中在Model 3單一車型上。

2025年11月台灣新車銷量前10強（未計入商用車）

排名 品牌 車名 台數
1 TOYOTA Corolla CROSS 4,034
2 TOYOTA RAV4 2,415
3 TOYOTA YARIS CROSS 1,329
4 HONDA HR-V 1,206
5 LEXUS NX 1,089
6 TOYOTA ALTIS 922
7 HONDA CR-V 920
8 MAZDA CX-5 739
9 LEXUS RX 581
10 Mercedes-Benz GLC 536
總市場     36,485

在TOYOTA陣營方面，Corolla Cross仍受惠於運動車型改款的蜜月期，11月共掛牌4,034輛，今年累計掛牌數也已來到40,009輛，幾乎可以確定提前封王，而第6代大改款車型已在海外市場陸續上市的RAV4，在本月逆勢交出2,415輛拿下亞軍，顯見產品末期的高CP值確實吸引消費者搶購，國產跨界休旅的Yaris Cross本月掛牌1,329輛排在第3位，國產房車的Corolla ALTIS則繳出922輛排在第5位，兩者都算穩定輸出。

▲「買過4台TOYOTA」鐵粉試駕新RAV4！他驚呼：這進化太誇張。（圖／記者張慶輝攝）

▲儘管國外已經有第6代大改款車型現身，RAV4仍是逆勢成長交出2,415輛。（圖／資料照）

有了e:HEV油電動力加持後，Honda HR-V就一直是TOP10的常客，在11月掛牌1,206輛站上第4位，年度累計掛牌也達到7,604輛緊追老大哥，而CR-V本月掛牌920輛來到第7位，年度累積7,976輛的成績很有可能被小老弟超越；另一個國外已有改款車型亮相的Mazda馬自達CX-5，本月也繳出739輛的亮眼成績排在第8位，即使面臨世代交替現號仍有一定的吸引力。

▲HONDA HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲HR-V追加e:HEV車型後持續熱銷，不僅單月掛牌1,206輛超車老大哥，年度累積銷量也緊追在後。（圖／資料照）

在電動車級距方面，原先外傳Tesla本月會有大船入港，但最終僅有Model 3掛牌462輛，不過還是成功拿下本月電動車銷量冠軍，而近期話題不斷的Luxgen納智捷，在本月n7掛牌254輛，雖比上月成長5%，但比去年同期衰退達52%，今年迄今累積掛牌3,041輛，較去年同期衰退54.1%。

▲Model 3（圖／記者徐煜展攝）

▲Tesla並未如傳聞預期的爆出大量，不過Model 3還是順利拿下11月電動車銷量冠軍。（圖／資料照）

至於競爭激烈的輕商用車級距，本月由CMC中華汽車J Space取得領先，共掛牌1,149輛，較上月同期衰退9.6%，TOYOTA Town Ace本月則掛牌894輛，較上月明顯衰退15.5%，目前兩者年度累積掛牌數差距已經來到1,090輛，是否還有翻盤機會得看到最後才會揭曉。

▲中華全新J Space細節、配備誠意十足，賺錢、家用都合適！（圖／記者徐煜展攝）

▲輕商用車激戰目前由J Space領先千台，能否順利奪冠仍須看到最後。（圖／資料照）

最後是豪華進口車市場，Lexus本月共有2款車型登上TOP10，分別是銷售主力NX以1,089輛排在第5位，以及大型豪華休旅RX以581輛排在第9位，全品牌年度累積掛牌來到26,824輛，幾乎可以確定提前封王；而Mercedes-Benz賓士則由掛牌單月536輛的GLC擠進第10名，目前年度累積掛牌為20,589輛，較去年同期衰退16.2%。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲NX依舊有單月破千的亮眼表現，Lexus也幾乎篤定提前封王最暢銷豪華進口車品牌。（圖／資料照）

►台灣10月新車銷量「神車逼近4000輛」！特斯拉熄火納智捷n7再上位

►太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量11月2025年TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYarisLuxgen納智捷n7

