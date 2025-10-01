台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

▲Tesla特斯拉Model Y本月成功衛冕總市場亞軍與電動車級距冠軍。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣9月新車銷量出爐，在新版貨物稅減免措施上路後，顯著帶動市場買氣，共掛牌32,227台新車，雖然較去年同期仍少了11.8%，但已經比不到3萬台的8月成長了9.4%，而且隨著許多重磅新車接續登場，應該還有一波成長空間，最大亮點是特斯拉在本月又爆出大量，再次攻上亞軍寶座。

2025年8月台灣新車銷量TOP10（不含商用車）

排名 品牌 車名 台數 1 TOYOTA Corolla Cross 3,022 2 TESLA MODEL Y 2,118 3 TOYOTA YARIS CROSS 1,299 4 HONDA HR-V 1,063 5 TOYOTA RAV4 995 6 TOYOTA Corolla ALTIS 699 7 HONDA CR-V 627 8 LEXUS NX 608 9 MAZDA CX-5 584 10 FORD FOCUS 513 總市場 32,227

在TOYOTA陣營方面，9月Corolla Cross依舊正常發揮，共掛牌3,022輛穩坐神車大位，本月還將推出新款GR Sport車型，有望拉抬整體氣勢，跨界休旅級距的Yaris Cross則以1,299台登上第3名，而國外已經推出新世代車型的進口休旅RAV4，還有995台掛牌排在第5位，稍稍顯露出產品末期的疲態，至於國產房車的Corolla ALTIS則以699台排在第6位，也是穩定發揮的車款。

▲Corolla Cross本月還將推出新GR Sport版本，可望再拉抬一波聲勢。（圖／資料照）

Honda陣營9月也有2款車入榜，分別是HR-V以1,063台站上第4名，e:HEV油電動力帶來的效應仍在持續中，CR-V則以627台排在第7名，與同級對手之間拉出了不小的差距；進口休旅身份的Mazda馬自達CX-5也在9月以584台進到第9名，而一段時間不見的Ford福特Focus則是以513台擠進第10名，其中旅行車佔比過半，顯見其依舊受到市場歡迎。

▲Honda HR-V有了e:HEV油電動力後一路開紅盤，銷售力道依舊強勁。（圖／資料照）

電動車級距方面，9月Tesla特斯拉再度迎來大船入港，光是Model Y休旅就交了2,118台，連續2個月穩坐總市場第2名與電動車冠軍，房車的Model 3也以242台成為電動車亞軍，而國產電動休旅Luxge納智捷n7共掛牌211台，仍與去年的表現有顯著差異。

▲J Space以微小差距領先，與主要競爭對手的年度冠軍爭奪還存在懸念。（圖／資料照）

至於輕商用車大戰部分，9月由CMC中華J Space以1,132台領先，TOYOTA Town Ace掛牌1,065台緊追在後，雙方目前年度累積差距僅有622台，依舊存在隨時翻盤的可能性，不過TNCAP撞擊測試結果公布後會不會影響買氣，將會是接下來的觀察重點之一。

▲Lexus NX是9月唯一進入前10名的豪華進口車。（圖／資料照）

最後看到進口豪華車級距，Lexus全品牌9月共掛牌1,803台保持領先地位，銷售主力依舊是中型休旅NX，掛牌608台登上第8名，而Mercedes-Benz賓士全品牌共賣出1,429台新車，最暢銷的也還是GLC休旅，掛牌數達381台。