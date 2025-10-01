ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲Tesla特斯拉Model Y本月成功衛冕總市場亞軍與電動車級距冠軍。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣9月新車銷量出爐，在新版貨物稅減免措施上路後，顯著帶動市場買氣，共掛牌32,227台新車，雖然較去年同期仍少了11.8%，但已經比不到3萬台的8月成長了9.4%，而且隨著許多重磅新車接續登場，應該還有一波成長空間，最大亮點是特斯拉在本月又爆出大量，再次攻上亞軍寶座。

2025年8月台灣新車銷量TOP10（不含商用車）

排名 品牌 車名 台數
1 TOYOTA Corolla Cross 3,022
2 TESLA MODEL Y 2,118
3 TOYOTA YARIS CROSS 1,299
4 HONDA HR-V 1,063
5 TOYOTA RAV4 995
6 TOYOTA Corolla ALTIS 699
7 HONDA CR-V 627
8 LEXUS NX 608
9 MAZDA CX-5 584
10 FORD FOCUS 513
    總市場 32,227

在TOYOTA陣營方面，9月Corolla Cross依舊正常發揮，共掛牌3,022輛穩坐神車大位，本月還將推出新款GR Sport車型，有望拉抬整體氣勢，跨界休旅級距的Yaris Cross則以1,299台登上第3名，而國外已經推出新世代車型的進口休旅RAV4，還有995台掛牌排在第5位，稍稍顯露出產品末期的疲態，至於國產房車的Corolla ALTIS則以699台排在第6位，也是穩定發揮的車款。

▲79.9萬起！TOYOTA「小改款Corolla Cross」上市　休旅神車繼續賣爆。（圖／記者張慶輝攝）

▲Corolla Cross本月還將推出新GR Sport版本，可望再拉抬一波聲勢。（圖／資料照）

Honda陣營9月也有2款車入榜，分別是HR-V以1,063台站上第4名，e:HEV油電動力帶來的效應仍在持續中，CR-V則以627台排在第7名，與同級對手之間拉出了不小的差距；進口休旅身份的Mazda馬自達CX-5也在9月以584台進到第9名，而一段時間不見的Ford福特Focus則是以513台擠進第10名，其中旅行車佔比過半，顯見其依舊受到市場歡迎。

▲HONDA HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲Honda HR-V有了e:HEV油電動力後一路開紅盤，銷售力道依舊強勁。（圖／資料照）

電動車級距方面，9月Tesla特斯拉再度迎來大船入港，光是Model Y休旅就交了2,118台，連續2個月穩坐總市場第2名與電動車冠軍，房車的Model 3也以242台成為電動車亞軍，而國產電動休旅Luxge納智捷n7共掛牌211台，仍與去年的表現有顯著差異。

▲歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車。（圖／記者張慶輝攝）

▲J Space以微小差距領先，與主要競爭對手的年度冠軍爭奪還存在懸念。（圖／資料照）

至於輕商用車大戰部分，9月由CMC中華J Space以1,132台領先，TOYOTA Town Ace掛牌1,065台緊追在後，雙方目前年度累積差距僅有622台，依舊存在隨時翻盤的可能性，不過TNCAP撞擊測試結果公布後會不會影響買氣，將會是接下來的觀察重點之一。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus NX是9月唯一進入前10名的豪華進口車。（圖／資料照）

最後看到進口豪華車級距，Lexus全品牌9月共掛牌1,803台保持領先地位，銷售主力依舊是中型休旅NX，掛牌608台登上第8名，而Mercedes-Benz賓士全品牌共賣出1,429台新車，最暢銷的也還是GLC休旅，掛牌數達381台。

►台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

►台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量9月2025TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYaris

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「爸爸」孫德榮為于朦朧超渡　他託夢哭訴：活得太正直

推薦閱讀

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

269.8萬起！福斯商旅「最強7人座電動MPV」登台　售價比德國還便宜

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

台灣8月新車銷量「慘跌17%不到3萬輛」！特斯拉無懼關稅衝上第2名

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

350.3萬起！Audi「RS 3鋼砲＆房車」登台　經典5缸引擎榨400匹

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

最新文章

TOYOTA「10月改款神車休旅、Altis」流出2025-10-01

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名2025-10-01

「台灣納智捷n7」推升級特仕車2025-10-01

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

保時捷「全新世代內裝公開」美翻了2025-10-01

TOYOTA「改款電動休旅bZ4X」歐洲上架2025-10-01

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」2025-10-01

Honda全新車預告10月底發表2025-10-01

日本登祿普攜手大谷翔平展現專業精神2025-10-01

MG HS休旅台灣撞擊測試成績曝2025-09-30

熱門文章

MG HS休旅台灣撞擊測試成績曝2025-09-30

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」2025-10-01

台灣Honda「4款全新特仕車」開賣2025-10-01

台灣9月新車銷量特斯拉再登第2名2025-10-01

鴻海電動車「Model B」驚見掛牌上路！　汽車YTR曝亮點2025-10-01

便宜TOYOTA RAV4、Camry零關稅要來了2025-09-30

Honda全新車預告10月底發表2025-10-01

福特「新7人座休旅」大陸開賣2025-09-30

「Mazda全新休旅」大陸開賣新台幣53萬2025-09-30

「台灣納智捷n7」推升級特仕車2025-10-01

相關新聞

102.9萬起！「台灣納智捷n7」推升級特仕車　指定車型最高優惠超過20萬

102.9萬起！「台灣納智捷n7」推升級特仕車　指定車型最高優惠超過20萬

美國關稅衝擊！無薪假飆至8505人　製造業占9成5

美國關稅衝擊！無薪假飆至8505人　製造業占9成5

馬斯克嗆維基百科「不可靠」　推自家AI「Grokipedia」反擊

馬斯克嗆維基百科「不可靠」　推自家AI「Grokipedia」反擊

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

大票人挺年輕男！　他卻嘆一腳踹出「2大社會危機」

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

讀者迴響

熱門文章

台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光

台灣新車撞擊測試「TOYOTA麵包車創0顆星紀錄」！MG HS休旅成績曝光

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

TOYOTA「改款新神車休旅歐洲開賣」台灣10／7上市！平均油耗破20km/L

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

台灣9月新車銷量「特斯拉Model Y霸榜第2名」！貨物稅減免奏效了

鴻海電動車「Model B」驚見掛牌上路！　汽車YTR曝亮點

鴻海電動車「Model B」驚見掛牌上路！　汽車YTR曝亮點

便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

Honda全新車預告10月底發表！2款新CR-V同步亮相日本車展

Honda全新車預告10月底發表！2款新CR-V同步亮相日本車展

福特「新7人座休旅」大陸開賣！渦輪、油電雙動力鎖定TOYOTA Highlander

福特「新7人座休旅」大陸開賣！渦輪、油電雙動力鎖定TOYOTA Highlander

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366