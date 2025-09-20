TOYOTA會長豐田章男「即將再次來台表演」！9／28降臨麗寶賽車場

▲TOYOTA會長豐田章男即將再次來台，親自駕駛暴力鴨賽車進行精彩的動態展演。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

TOYOTA會長豐田章男即將再次來台演出！GAZOO Racing Corolla Cup 2025年度決戰將於9／27-28於台中麗寶國際賽車場盛大展開，除了將決定出年度總冠軍外，豐田章男也將再次帶領ROOKIE Racing車隊來台演出，車迷在上次林口GR Garage開幕時，沒能現場親眼目睹「MORIZO」的炸裂爆甩，這次可千萬別錯過！

▲GAZOO Racing Corolla Cup統規賽將在9／27-28於台中麗寶國際賽車場迎來年度最高潮。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA GAZOO Racing Corolla Cup 2025統規賽即將在9／27-28周末迎來年度最高潮，不僅是賽季總冠軍的關鍵戰役，9／28豐田章男將親自帶領ROOKIE Racing車隊，包括豐田大輔（豐田章男之子）、石浦宏明、大嶋和也、松井孝允、平川真子等車手來台演出，現場除了精采賽事外，還有Pit walk簽名會、加碼Bonus Race等豐富內容，是今年最不容錯過的國際賽車盛會。

▲豐田章男之子豐田大輔（上圖）以及ROOKIE Racing的多位知名車手，此次也將一同來台。（圖／資料照）

賽事現場還將展出兩款世界冠軍車，分別是WRC世界拉力錦標賽冠軍GR YARIS Rally2，以及榮獲2025紐柏林24小時耐久賽分組冠軍的TG-RR#109 GR YARIS DAT。這2輛賽車將進行動態表演，車迷可近距離感受頂尖賽車的震撼魅力。

除了賽車競技，現場也有蕭秉治、鼓鼓 呂思緯、美式啦啦隊LuxyGirls等藝人到場助陣，讓觀眾在熱血賽事與音樂舞台間盡情享受雙重盛宴；另外場邊還有多元體驗活動，12歲以下兒童可免費入場，所有購票觀眾皆可獲得餐券，現場更有餐車美食供應，讓大小朋友都能暢快參與。

▲除了賽道上的精采演出與熱血競爭外，場邊也有許多活動可以親身參與。（圖／翻攝自TOYOTA）

活動期間，民眾可參觀TOYOTA改裝車展，欣賞各式潮流改裝車款；喜愛速度的朋友可體驗室內甩尾車與卡丁車競速，親身感受賽車手的誕生；週六限定的四驅車軌道賽，則是小朋友最愛的挑戰，還能現場動手組裝專屬車輛，打造難忘賽車回憶。