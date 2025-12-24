「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

▲Honda新Fit大陸官方照曝光！預計明年上市。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前大陸工信部曝光新Fit後，如今廣汽本田的官方廠照也在網路流出，能明顯看到新Fit外觀有著大整容變化，同時內裝也預期換上新的10.1吋螢幕，預計明年第1季大陸開賣。

▲大陸日前已送測新Fit，尺碼略微增加。（圖／翻攝自大陸工信部）

全改款Fit這次改款拋開過去可愛親民的柴犬風格，變得更有兇悍的氣勢，整體走向更銳利、科技感十足，讓 Fit 再度成為小型掀背車級距的焦點。從大陸送測資訊得知，新Fit空間有感放大，車長來到 4,169mm，比現行車型增加約 60mm，車寬為 1,694mm、高 1,537mm，軸距則維持 2,530mm。

▲動力維持1.5升自然進氣，內裝則會升級10.1吋螢幕。

在動力配置上，大陸維持1.5升自然進氣較高，搭配CVT變速箱後，擁有124匹馬力，外觀並搭載15吋新鋁圈，內裝則會換上新的10.1吋螢幕，並支援當地的車載系統。

2022年日本、大陸都已推出小改款Fit，但台灣遲遲未有導入規劃，若台灣本田沒放棄國產Fit地位，那隨著全新改款 Fit 在海外曝光，市場更猜測，台灣本田會不會就是在等這次新改款，準備導入更有辨識度的新Fit。