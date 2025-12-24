ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

▲Honda新Fit大陸官方照曝光！預計明年上市。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda新Fit大陸官方照曝光！預計明年上市。（圖／翻攝自Honda）

記者徐煜展／綜合報導

繼日前大陸工信部曝光新Fit後，如今廣汽本田的官方廠照也在網路流出，能明顯看到新Fit外觀有著大整容變化，同時內裝也預期換上新的10.1吋螢幕，預計明年第1季大陸開賣。

▲Honda新Fit大陸官方照曝光！預計明年上市。（圖／翻攝自Honda）

▲大陸日前已送測新Fit，尺碼略微增加。（圖／翻攝自大陸工信部）

全改款Fit這次改款拋開過去可愛親民的柴犬風格，變得更有兇悍的氣勢，整體走向更銳利、科技感十足，讓 Fit 再度成為小型掀背車級距的焦點。從大陸送測資訊得知，新Fit空間有感放大，車長來到 4,169mm，比現行車型增加約 60mm，車寬為 1,694mm、高 1,537mm，軸距則維持 2,530mm。

▲Honda新Fit大陸官方照曝光！預計明年上市。（圖／翻攝自Honda）

▲動力維持1.5升自然進氣，內裝則會升級10.1吋螢幕。

在動力配置上，大陸維持1.5升自然進氣較高，搭配CVT變速箱後，擁有124匹馬力，外觀並搭載15吋新鋁圈，內裝則會換上新的10.1吋螢幕，並支援當地的車載系統。

2022年日本、大陸都已推出小改款Fit，但台灣遲遲未有導入規劃，若台灣本田沒放棄國產Fit地位，那隨著全新改款 Fit 在海外曝光，市場更猜測，台灣本田會不會就是在等這次新改款，準備導入更有辨識度的新Fit。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：hondaFitTOYOTARAV4LEXUSLBXCorolla Cross

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【動物報復？！】長者丟石驅趕牛沒想到…竟遭連續攻擊????

推薦閱讀

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車！台灣上路測試等明年進口導入

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

最新文章

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出2025-12-24

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」2025-12-24

「三菱Outlander」日本推黑化油電特仕車2025-12-24

「Honda改款新Fit」官方照流出2025-12-24

Honda中型MPV推30周年紀念版2025-12-23

最老重機品牌Royal Enfield插旗台灣2025-12-23

「Nissan全新油電休旅」台灣亮相2025-12-23

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣2025-12-23

熱門文章

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出2025-12-24

「Honda改款新Fit」官方照流出2025-12-24

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光2025-12-24

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展2025-12-24

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新2025-12-17

Suzuki分手TOYOTA RAV4推全新休旅2025-12-23

Nissan「大改款新房車提前曝光」2025-12-23

Nissan全新「入門7人座MPV亮相」2025-12-20

Honda中型MPV推30周年紀念版2025-12-23

相關新聞

Honda「中型MPV推30周年紀念版」！StepWGN內外全面強化升級

Honda「中型MPV推30周年紀念版」！StepWGN內外全面強化升級

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

「速霸陸全新TOYOTA雙生」跨界休旅北美開賣！台灣等明年導入

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

「TOYOTA改款新Corolla」大陸上市空間更勝Altis！3動力折合新台幣44萬

「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了！最強運動款有望比日本先交車

「第6代TOYOTA RAV4」提前到台灣了！最強運動款有望比日本先交車

讀者迴響

熱門文章

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

Suzuki「新休旅撞擊拿低分1星」緊急召回、直接停售！安全不足引爆討論

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

115萬接單！台灣「第6代TOYOTA RAV4」車型編成流出！獨享2.5油電運動款

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

「Honda改款新Fit」官方照流出！外型大變化、內裝科技升級

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

「鴻華先進第2款」休旅新車曝光！全新Cavera將成n7後繼車

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

台灣「第6代TOYOTA RAV4」確定出席台北車展！年底購車優惠超殺

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

「LEXUS主力休旅NX」將改款更新！全新升級座艙更科技　還有大螢幕

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Suzuki分手TOYOTA RAV4！全新休旅搭載1.5升汽油、油電雙動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366