Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

記者徐煜展／綜合報導

比Sentra定位更入門、更便宜的Nissan Versa即將迎來大改款！官方廠照提前流出一睹下一代Nissan Versa真面目。Versa仍舊是北美Nissan最親民房車代表，繼續搭載1.6升自然進氣來與主流的跨界休旅競爭。

▲新Versa導入旗艦Murano家族語彙，讓入門小車變得更有氣勢。

全新改款Versa帥氣度更勝Senta，採用更新鮮、更俐落的設計語彙，前臉導入類似新一代 Murano的LED 頭燈，搭配更霸氣橫向延伸的水箱護罩，讓整體視覺更精緻且具科技感。車尾同樣換上全新尾燈組與略為重新設計的尾門飾條，搭配新的鋁圈造型，整體動感程度較現行款大幅提升。

▲動力維持1.6升自然進氣。

新Versa主要針對外觀、內裝進行換新，至於底盤、動力則與過去差異不大，相較北美市場Sentra的2.0升自然進氣，下一代Versa則採用1.6升自然進氣作為主要動力，可惜尚未支援e-Power油電科技。

隨著北美即將推出新一代Versa，東南亞市場也預計同樣迎來改款，代表Versa仍會繼續奮戰房車市場，並與東南亞TOYOTA Vios、Honda City等車款競爭。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

