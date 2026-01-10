ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

▲2026年馬上有不少新車上市，甚至還有多款促銷。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2026年才剛開跑，就有不少品牌開始搶單換車潮，Volvo針對多款舊年式新車推有感促銷，有感下殺超過30萬；特斯拉Model 3新年推出後驅長續版，大電池續航更會跑；國產油電休旅今年還有戲，台灣本田預計今年要派出國產油電CR-V！

▲Volvo釋出多款舊年式出清，最高幅度下殺超過30萬。

Volvo旗下迎來2026年之際，也針對舊年式釋出福利出清（連結），包含入門的XC40、中堅戰力的XC60、V60旅行車等，甚至旗艦的XC90都在名單中，又以XC60、XC90下殺幅度超過30萬最有感！

▲特斯拉新推出大電池後驅版，取消原本的入門款。

特斯拉Model 3針對後驅推出全新大電池版，開價174.99萬起（連結），並取代原本入門的後驅版，雖然新大電池讓入手門檻提高，但續航力有感提升到711公里之譜，而取消過去的入門款，似乎為國外最便宜、最陽春的Standard開始布局。

▲速霸陸3款新年式開始接單，售價114.8萬起。

台灣速霸陸為2026年推出3款新年式接單（連結），包含主力休旅的Crosstrek、Forester車系，以及雙門的BRZ都釋出新年式，而Crosstrek、Forester、BRZ訂車贈送戶外收音機，Crosstrek、Forester售價維持不變，接單售價114.8萬起。

▲國產油電CR-V預計今年第2季登場。

台灣本田今年重點新車不只ZR-V、Prelude，從去年開始測試的油電CR-V（連結），愈計會在今年第2季登場，採用2.0升e:HEV油電，成為台灣本田第2款油電國產休旅，未來將與6代RAV4直球對決。

