速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

圖文／7Car 小七車觀點

自從 VB 世代 Subaru WRX 推出迄今後對於車迷來說一直有個遺憾，就是並未同步推出正統 WRX STI 性能車型，這條性能支線的空缺便一直成為車迷之間反覆被提起的話題。

過去一年，Subaru 透過各種性能化的概念車與原型車展示，讓車迷始終保留想像空間，其中包括約 1 年前亮相的 WRX STI S210 原型車，當時一度被解讀為 STI 回歸的前哨。然而在缺乏手排變速箱、未搭載 DCCD 可變中央差速系統、動力輸出也未明顯提升的情況下，這款作品最終仍難以被視為真正的 STI 接班人，與上一代 WRX STI 約 341 hp、約 447 Nm 的性能定位也存在明顯落差。

隨後 Subaru 又在 Japan Mobility Show 展出多款帶有 STI 風格的概念作品，並透過聲浪、操控感受與性能導向的暗示性訊息持續加溫期待值，使外界普遍認為原廠仍在為更具代表性的 STI 車型鋪路。在這樣的背景下，近日於東京亮相的 WRX STI Sport♯ 再度成為焦點，但實際內容仍顯得相對保守。

這次 Subaru 對 WRX STI Sport♯ 的說明相當簡潔，官方定位為搭載手排變速箱的 WRX S4，並結合 STI 性能套件進行調校。從架構來看，這款新作更像是先前 WRX S4 STI Sport♯ 的手排版本，而非全新性能車的開發。動力部分延續 FA24 2.4 升渦輪水平對臥四缸引擎，輸出約 275 hp、375 Nm，透過六速手排變速箱傳遞至四輪，取代原本的性能導向 CVT 設定。官方強調調校重點仍放在底盤回饋與整體平衡，配置高性能輪胎、電子控制阻尼系統、Brembo 煞車系統，並導入多項專屬 STI 零組件，以提升行路質感與操控反應。

外觀方面，WRX STI Sport♯ 採用大量深色化處理，包括黑化套件、鴨尾與車身多處粉色飾條點綴，搭配顯眼的 STI 標誌，延續既有的辨識度。車內則配置 Recaro 座椅，並以 Ultrasuede 材質包覆，手排排檔座與 STI 標誌同樣成為視覺重點。

Subaru 指出目前於東京展出的 WRX STI Sport♯ 仍屬原型車階段，尚未公布量產時程、販售市場或配額規模，是否延續先前日本市場 500 輛限定策略仍有待觀察。