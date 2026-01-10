ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

圖文／7Car 小七車觀點

自從 VB 世代 Subaru WRX 推出迄今後對於車迷來說一直有個遺憾，就是並未同步推出正統 WRX STI 性能車型，這條性能支線的空缺便一直成為車迷之間反覆被提起的話題。

過去一年，Subaru 透過各種性能化的概念車與原型車展示，讓車迷始終保留想像空間，其中包括約 1 年前亮相的 WRX STI S210 原型車，當時一度被解讀為 STI 回歸的前哨。然而在缺乏手排變速箱、未搭載 DCCD 可變中央差速系統、動力輸出也未明顯提升的情況下，這款作品最終仍難以被視為真正的 STI 接班人，與上一代 WRX STI 約 341 hp、約 447 Nm 的性能定位也存在明顯落差。

隨後 Subaru 又在 Japan Mobility Show 展出多款帶有 STI 風格的概念作品，並透過聲浪、操控感受與性能導向的暗示性訊息持續加溫期待值，使外界普遍認為原廠仍在為更具代表性的 STI 車型鋪路。在這樣的背景下，近日於東京亮相的 WRX STI Sport♯ 再度成為焦點，但實際內容仍顯得相對保守。

這次 Subaru 對 WRX STI Sport♯ 的說明相當簡潔，官方定位為搭載手排變速箱的 WRX S4，並結合 STI 性能套件進行調校。從架構來看，這款新作更像是先前 WRX S4 STI Sport♯ 的手排版本，而非全新性能車的開發。動力部分延續 FA24 2.4 升渦輪水平對臥四缸引擎，輸出約 275 hp、375 Nm，透過六速手排變速箱傳遞至四輪，取代原本的性能導向 CVT 設定。官方強調調校重點仍放在底盤回饋與整體平衡，配置高性能輪胎、電子控制阻尼系統、Brembo 煞車系統，並導入多項專屬 STI 零組件，以提升行路質感與操控反應。

外觀方面，WRX STI Sport♯ 採用大量深色化處理，包括黑化套件、鴨尾與車身多處粉色飾條點綴，搭配顯眼的 STI 標誌，延續既有的辨識度。車內則配置 Recaro 座椅，並以 Ultrasuede 材質包覆，手排排檔座與 STI 標誌同樣成為視覺重點。

Subaru 指出目前於東京展出的 WRX STI Sport♯ 仍屬原型車階段，尚未公布量產時程、販售市場或配額規模，是否延續先前日本市場 500 輛限定策略仍有待觀察。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Subaru速霸陸WRXSTI手排汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【並非戰機】澎湖小門嶼沙灘驚見飛機碎片　初步研判非失事F-16戰機殘骸

推薦閱讀

KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

KIA首場「原廠精選中古車展」1／11單日限定！超過50輛一次看到飽

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

114000元起！三陽「DRGBT小改款」上市　白牌唯一搭載彎道ABS＆TCS

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

2025「台灣車壇12大事件」回顧！豐田章男2次訪台　機車大廠內戰

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣！售價小漲

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣！售價小漲

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

【周焦點】進口休旅下殺30萬　特斯拉新車開賣　國產油電休旅今年見

最新文章

台灣福斯新年式「Tiguan休旅、Passat旅行車」開賣2026-01-10

【周焦點】進口休旅下殺30萬2026-01-10

速霸陸手排性能車型東京改裝展曝光2026-01-10

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相2026-01-10

Volvo預告1／21發表電動休旅EX602026-01-09

特斯拉續航力最強Model 3開賣2026-01-09

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V2026-01-09

「TOYOTA Camry」大陸推新車型2026-01-09

雷諾最新跨界車款Filante即將揭曉2026-01-08

Nissan「改款新油電休旅」海外開賣百萬有找2026-01-08

熱門文章

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V2026-01-09

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相2026-01-10

Volvo預告1／21發表電動休旅EX602026-01-09

速霸陸手排性能車型東京改裝展曝光2026-01-10

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市2026-01-06

「TOYOTA Camry」大陸推新車型2026-01-09

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜2026-01-07

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了2026-01-08

特斯拉續航力最強Model 3開賣2026-01-09

Nissan「改款新油電休旅」海外開賣百萬有找2026-01-08

相關新聞

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

勞斯萊斯電動車「Spectre銷量下滑」！執行長：延續V12引擎車型生產

勞斯萊斯電動車「Spectre銷量下滑」！執行長：延續V12引擎車型生產

雷諾最新跨界車款「Filante即將揭曉」！南韓製造1／13首爾先發

雷諾最新跨界車款「Filante即將揭曉」！南韓製造1／13首爾先發

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

讀者迴響

熱門文章

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

TOYOTA「暴力鴨限量性能版」亮相！董事長豐田章男親自參與打造

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

Volvo預告「1／21發表全新EX60電動休旅」！續航力上看810KM

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

速霸陸「最新手排性能車型」東京改裝展曝光！相對保守設定引熱議

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

Nissan「全新入門7人座MPV」預告1/21上市！搭載1.0升動力

「TOYOTA Camry」大陸推新車型！2.0升油電折合新台幣86萬

「TOYOTA Camry」大陸推新車型！2.0升油電折合新台幣86萬

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

「TOYOTA預告1月新車」有大驚喜！全新2.0升渦輪量產車即將問世

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366