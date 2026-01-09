勞斯萊斯電動車「Spectre銷量下滑」！執行長：延續V12引擎車型生產

圖文／7Car 小七車觀點

在電動車浪潮席捲各大品牌時，超豪華車廠 Rolls-Royce 的策略引來不少關注。Rolls-Royce 執行長 Chris Brownridge 近日接受外媒訪問強調，儘管旗下首款電動車 Spectre 銷售不如預期，但未來仍未持續推出電動產品，但核心仍是滿足客戶真正想買的車款，包括延續 V12 等傳統動力選擇。

Spectre 是 Rolls-Royce 於 2023 年底推出的首款純電車，當時正值品牌對外承諾自 2030 年後停產內燃機車款的前期布局。然而這款雙門 GT 在 2025 年前三季的交車數據顯示，Spectre 交車量年減量達 45%。在 2024 年，Spectre 的銷售佔總量約三分之一，但到了 2025 年卻不到五分之一，顯示市場接受度存在落差。

Brownridge 在訪談中指出，Rolls-Royce 的定位不是追求最先進的動力形式，而是要打造「真正的 Rolls-Royce」。他說：「我們會推出更多電動 Rolls-Royce，但它們首先得是 Rolls-Royce。」對於那些仍然熱愛 V12 的客戶，原廠也會持續生產對應車型。

如今全球各地對電動車需求波動不小，歐洲部分大型品牌如 Volvo、Mercedes-Benz 等都曾因市場採納速度放緩而調整策略。另一方面，美國與歐盟政府在 2035 年內燃機禁售議題上也有不少變動，外部政策環境同樣讓豪華品牌不得不重新思考短中期布局。

雖然 Spectre 遇到銷售挑戰，但 Rolls-Royce 對於客製化服務則更加重視。Brownridge 強調，原廠將加大在客戶體驗與個性化選配上的投入。Rolls-Royce 的客製化訂單往往耗時數月，有些客戶從顏色、材料到細節裝飾都要一一把關。這類專屬服務已逐漸成為 Rolls-Royce 與其他超豪華品牌拉開距離的另一重要因素。

在這市場當中，大膽用色、奢華材質與星空車頂等選配已讓 Rolls-Royce 成為全球平均售價最高的豪華車品牌之一。據彭博社報導，Rolls-Royce 的平均成交價已從十年前的約 30 萬英鎊，提升到超過 50 萬英鎊；2024 年更有超過 20 輛交付車款售價超過 100 萬英鎊。這樣的趨勢對品牌營收貢獻巨大，也正是 Rolls-Royce 頂端客群願意為獨特性買單的依據。

除了車輛本身的客製化服務，Rolls-Royce 同時在全球建立一套更深度的客戶接待體系。Brownridge 表示，Rolls-Royce 將增設更多「私人辦公室」，提供一對一的內裝與配置諮詢，讓客戶在更舒適且專屬的環境下討論訂製細節。這種直面客戶的接觸模式，使 Rolls-Royce 與其他豪華品牌產生區隔。

實際上，這類高級客製化並非 Rolls-Royce 獨有。像 Ferrari 這樣的超跑品牌在 2024 年也靠客製化服務創造了逾 13 億歐元營收，占整體收入約五分之一。

總結來看，Spectre 的銷售狀況雖未完全達到預期，但 Rolls-Royce 依舊堅持多元動力與強化客製化體驗的策略；在這個以稀有與獨特為核心的市場中，持續靠著自身長期建立的高級形象與個性化服務，繼續尋找下一波成長點。