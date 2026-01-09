ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

▲174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM。（圖／翻攝自Tesla）

▲台灣特斯拉正式開賣Model 3長續航後輪驅動車型，建議售價自174.99萬起。（圖／翻攝自Tesla官網）

記者張慶輝／綜合報導

Tesla台灣特斯拉今（9）日宣布，正式開放Model 3長續航後輪驅動（Long Range RWD、LR RWD）線上訂車，建議售價自174.99萬起，在改變電池與馬達配置後，Model 3 LR RWD車型可繳出711公里的續航力（WLTP標準），一舉成為特斯拉在台銷售史上續航最長車型，同時特斯拉近期也正式在新竹與宜蘭啟用最新V4超充站，為車主帶來更好的充電體驗。

▲174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM。（圖／翻攝自Tesla）

▲標準車色為低調夜幕灰，並搭配18吋Photon式樣輪圈，目前網站顯示的預估交車時間為今年3月。（圖／翻攝自Tesla官網）

此次開賣的Model 3 LR RWD車型，免加價的標準車色為低調夜幕灰，若選用深藍需加價37,500元，曜石黑與多塗層珍珠白為48,000元，烈焰紅與閃電銀則為75,000元，標準配置輪圈為18吋Photon式樣，加價37,500元可升級至19吋Nova輪圈，選用白內裝也需加價37,500元，目前網站上顯示的預估交車時間為今年3月。

▲174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM。（圖／翻攝自Tesla）

▲包括黑色內裝、15.4吋中控螢幕與8吋後座螢幕都是標準配備。（圖／翻攝自Tesla官網）

性能表現方面，Model 3 LR RWD的0-100km/h加速為5.2秒，極速可達201km/h，重點的續航力除了提升至711公里外，充電15分鐘就可獲得最高317公里的續航力，對於不追求大馬力性能與全輪驅動操控表現，只想要單純長續航體驗的買家來說，Model 3 LR RWD是期盼已久的最佳選項。

在2025年繳出全品牌掛牌數16,590輛的驚人成績後，Tesla於2026年開頭仍持續推出購車優惠，提供Model 3與Model Y雙車系0頭款入主、或月付9,999元輕鬆購車方案，Model S與Model X享有既有車主EAP與FSD系統免費轉移服務。

