2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲TOYOTA Corolla Cross全年狂賣44,813輛，順利衛冕神車寶座。（圖／資料照） 

記者張慶輝／綜合報導

2025年台灣新車銷量揭曉，受年中台美關稅議題影響，全年度總市場共賣出414,436輛，較前（2024）年衰退9.5%，單一車款銷量方面，不意外的由TOYOTA神車Corolla Cross再次拿下冠軍，而Tesla特斯拉Model Y則是蟬聯最暢銷電動車，並在最後一個月爆出超過5,000輛的超大量。

2025全年度台灣新車銷量TOP10（未計入商用車）

排名 品牌 車名 台數
1 TOYOTA Corolla Cross 44,813
2 TOYOTA RAV4 19,590
3 TOYOTA Yaris Cross 15,537
4 Tesla Model Y 13,384
5 Lexus NX 11,094
6 TOYOTA ALTIS 9,862
7 Honda HR-V 9,249
8 Honda CR-V 9,110
9 Mercedes-Benz GLC 6,916
10 Mazda CX-5 5,920
  總市場   414,436

在TOYOTA陣營方面，全年度全品牌共賣出124,907輛新車，較前年小幅衰退0.1%，市佔率突破3成，其中Corolla Cross於2025年共計賣出44,813輛，不僅順利達標，還較前年成長32.6%，大改款車型已在預售中的RAV4則受惠出清折扣空間大，全年賣出19,590輛穩居亞軍，而Yaris Cross與ALTIS則是分別賣出15,537量與9,862輛，分居全年度季軍與第6名。

▲HONDA HR-V（圖／記者徐煜展攝）

▲Honda HR-V追加e:HEV油電動力後，以強勁成長力道超車老大哥CR-V。（圖／資料照）

Honda陣營全年度共賣出23,569輛新車，雖然較2024年衰退12%，不過HR-V表現亮眼，在加入e:HEV油電動力後，全年銷量達9,249輛站上第7位，年成長率高達41.5%，老大哥CR-V以9,110輛衰退34.3%排在第8位；另一個值得注意的焦點則是Mazda，CX-5狂賣5,920輛成功上榜第10位，全品牌也僅較2024年微幅衰退0.7%。

▲改款新Model Y首度現身北台灣最大的南港新據點！（圖／記者徐煜展攝）

▲Tesla Model Y在12月以超高效率交付5,124輛，毫無懸念成為全年最暢銷電動車。（圖／資料照）

在電動車大戰方面，Tesla於12月打出神級王炸，Model Y單月交車高達5,124輛，甚至超車Corolla Cross，最終以全年度13,384輛排在第4位，並成功拿下年度最暢銷電動車王位，Luxgen納智捷n7則以全年度3,431輛位居亞軍，隨著轉身成為Foxtron鴻華先進後，今年的表現也值得期待。

▲中華全新J Space細節、配備誠意十足，賺錢、家用都合適！（圖／記者徐煜展攝）

▲CMC中華汽車J Space以807輛的差距成功拿下最暢銷國產輕商用車頭銜。（圖／資料照）

戰火激烈的國產輕商用車大戰，最終是由CMC中華汽車J Space拿下勝利，全年度共賣出16,842輛，而TOYOTA Town Ace雖然在12月追擊一波，但全年度仍以16,035輛排在第2位，而中華汽車的Delica與Zinger也分別賣出7,121輛與5,723輛，表現同樣亮眼。

▲台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus依舊是台灣豪華進口車領導品牌，並且NX也是最暢銷的單一車型。（圖／資料照）

最後則是豪華進口車級距，Lexus全品牌共買出28,628輛，不僅較2024年成長0.4%也繼續穩坐龍頭地位，其中最暢銷的依舊是NX，全年度賣出11,094輛排在第5位；而Mercedes-Benz全年度共賣出22,893輛衰退12.9%，其中GLC佔了6,916輛，在榜單中位居第9名。

關鍵字：台灣新車銷量2025年TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYarisLuxgen納智捷n7

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

