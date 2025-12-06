最低60500元起！光陽「K1特仕版125／150同價」　明年新車計畫曝

▲光陽集團董事長柯俊斌親自在南臺科大汽機車大展發表新K1特仕版。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台南報導

第36屆南臺科大汽機車大展今明（12／6－7）2天盛大展開，國內機車大廠KYMCO光陽也由總公司進駐展演，開展首日更由集團董事長柯俊斌親自登台發表新K1特仕版，除了開出最低60,500元起（不含牌險）的親民售價外，更祭出業界首創125與150同價的獨特策略，讓各種需求的消費者都能在相同預算中自由選擇，另外柯俊斌也透露明年光陽的新車計畫，更是值得車迷期待。

▲光陽為K1特仕版125與150祭出業界首創的「雙車同價」，最低60,500元就能入手。

這次正式現身的新K1特仕版，相較過去有多處提升，外觀方面增加烤漆面積並換上全新運動化彩貼，大大提升整體質感，頭燈升級為飛利浦Class D等級LED燈組，帶來更好的夜間照明效果，儀錶板則從傳統指針升級為大面積全LCD顯示，各項行車資訊個能輕鬆讀取，車廂容量進一步放大至38.6公升，能輕鬆放下2頂安全帽，內部還有能收納小物的置物百寶袋，搭配雙掛勾、加深前置物空間與USB充電埠，通勤旅行都好用。

▲新K1特仕版的外型質感更好，頭燈升級為飛利浦Class D等級LED燈具，並換上全LCD液晶儀表，車廂空間進一步放大至38.6公升並有置物百寶袋。

此次新K1特仕版提供125c.c.與150c.c.兩種動力選項，分別可輸出10.1匹馬力與11匹馬力，不僅都是業界同級最大馬力，也都取得1級油耗認證，而且光陽還為德國噴射系統給出4年保固；除了亮眼動力外，操控也是新K1特仕版的一大亮點，不僅採後雙複筒避震與100mm寬胎面設定外，此次也升級為前後雙碟煞，帶來更好的抓地力與制動效果，搭配755mm低座高與680mm寬大座墊，無論單人或雙載都能輕鬆駕馭。

▲無論125或150的馬力都是同級最大，並且都符合1級油耗，在原有後雙避震之外更升級為前後碟煞，100mm寬胎也能帶來更好的抓地力表現。

光陽為新K1特仕版125與150開出「雙車同價」的建議售價77,800元（不含牌險），現在購車除了可享新購貨物稅減徵2,000元，以及汰舊換新補助4,300元外，光陽還給出購車金11,000元（直扣）的優惠，最低60,500元即可入手；柯俊斌在現場還透露，為了滿足對安全性有更高要求的消費者，ABS版本也已經進入最後的調整與測試階段，很快就會和車迷見面。

▲柯俊斌不僅透露K1特仕版會再追加ABS版本外，也提前劇透了奔騰G7的相關細節。

而外界盛傳已久的「奔騰G7」，柯俊斌也直接劇透相關細節，將會採用日本京濱噴射系統，並且會配備有ABS防鎖死煞車系統，以及近期話題最火熱的「電推」科技，預期會在明年第1季末正式亮相；柯俊斌也透露，包含奔騰G7在內，光陽在明（2026）年至少會有2款全新車與3款改款車，敬請車迷拭目以待。