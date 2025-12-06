ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Honda「NSX東洋法拉利跑車」轉世重生！義式美學＋賽車技術經典不變

圖文／7Car 小七車觀點

Pininfarina 與義大利 JAS Motorsport 近日釋出更清晰的官方預告，正式確認重新詮釋 Honda / Acura NSX 的全新超跑將命名為「Tensei」，在日文中象徵重生。雖然資訊依舊有限，但據了解，這款新車已在 2025 年 11 月於日本富士賽道（Fuji Speedway）進行私人賞車活動，受邀買家得以搶先目睹真身，顯示原廠似乎已開始接受訂購意向。

回顧歷史，Honda 與 Pininfarina 在 1984 年合作開發代號 HP-X 的中置引擎跑車，最終進化為 1990 年問世的初代 NSX。如今相隔超過 40 年，Pininfarina 再度以義式美學與賽車技術重新演繹這款傳奇作品，並讓 NSX 的精神在 2020 年代迎來全新篇章。

從最新預告圖來看，Tensei 的外觀仍保留經典元素，例如全黑車艙罩、經典升降燈、弧形尾翼與熟悉的水平尾燈視覺。然而細節更顯進化，全車以碳纖維打造，車身肌肉線條更強烈，前葉子板後方加入通風孔設計，後葉子板進氣口明顯放大，前車頭也加入如初代 NA2 NSX-R 般的引擎蓋散熱孔。

而最大差異在於底盤姿態。老 NSX 的後輪距略窄、車尾比例偏長，是過去備受討論之設計；然而從現階段影像觀察，Tensei 的寬體與後軸設定大幅改善，呈現更貼地、更具現代化性能跑車氣勢。車身上可見 JAS 標誌，並未使用 Honda 相關商標，應為避免觸及商業授權問題。

車室內裝目前仍保密，但開發團隊強調 Tensei 不僅是賽道玩具，而是一款能上路的正規超跑。動力方面，確定搭載經過強化調校的 Honda V6 引擎，輸出勢必超越 1990 年初代 NSX 3.0 公升自然進氣 V6 的 270 hp 水準。此外將提供 6 速手排變速箱，並同步推出左右駕版本。至於限量規模與售價仍然保密，市場預期可能以極少量客製方式交付收藏家。

Pininfarina 預告，Tensei 將在 2026 年上半年正式全球亮相，完整規格逐步揭曉在即。值得一提的是，義大利 Italdesign 也正在打造另一款向 NSX 致敬的全新作品，先前更展示帶有 NSX-R GT 風格車頂進氣口的設計，因此明年有望成為 NSX 車迷最難忘的一年。

7car 小七車觀點

本文由7car 小七車觀點授權報導

