ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Skoda電動小休旅「Elroq產量突破10萬輛」！歐洲銷量第2助品牌轉型

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前宣布旗下純電緊湊 SUV — Elroq，自 2025 年初開始量產後，已在短時間內完成第 10 萬輛的生產，象徵這款全新世代電動車系已逐步站穩市場。這輛具里程碑意義的車款為 Mamba Green 塗裝的 Elroq RS，新世代外型搭配市場對電動 SUV 的持續需求，使其在品牌轉型過程中扮演相當重要的角色。

Škoda 純電布局再添重要里程碑　Elroq 產量突破 10 萬大關

Elroq 生產於位於 Mladá Boleslav 的高度彈性化產線，該產線能同時製造 MEB 底盤打造的純電車款（如 Enyaq 與 Elroq）以及採用 MQB 平台的 Octavia 燃油車型。此架構讓 Škoda 能依照市場波動快速調整產量，提升生產效率。Škoda 生產與物流董事會成員 Andreas Dick 表示，能在一年內完成 10 萬輛生產證明團隊的準備與製程調整已達到高水準，也展現捷克工廠的品質能力。

Škoda 純電布局再添重要里程碑　Elroq 產量突破 10 萬大關

在市場表現方面，Elroq 的銷售成績同樣亮眼。2025 年前三季，Škoda 在全球純電車總交付量達近 12 萬輛，其中 Elroq 在歐洲電動車市場排名第二，僅次於同級主流強勢對手。此外，它於捷克、丹麥、斯洛伐克是國內銷售冠軍電動車，在奧地利、荷蘭與瑞士也名列前三，使其成為 Škoda 最具成長力的電動 SUV 之一。

作為 Škoda 最大單一市場的德國，Elroq 的銷售更是持續攀升。2025 年 10 月，該車即以 3,320 輛註冊數成為當月德國最暢銷電動車；並曾於 4 月、7 月及 10 月拿下全歐電動車銷售冠軍。除了市場表現突出，Elroq 也深受評審肯定，包含 Red Dot 設計大獎，以及最新奪下的「2026 德國年度風雲車」頭銜，並在操控、品質、環保特性與性價比方面獲得高度評價。

隨著 Elroq 與 Enyaq 兩款純電 SUV 持續帶動品牌在電動車領域的能見度，Škoda 也將積極推動 Next Level – Škoda Strategy，目標在 2030 年擠身歐洲五大主流品牌之列。伴隨多國市場需求成長、產品線拓展，以及在捷克本土與其他地區的產能完善布局，Elroq 的 10 萬輛生產里程碑不僅象徵 Škoda 在電動車市場的成熟，也預示品牌在全球新能源版圖中將扮演更關鍵的角色。

Škoda 純電布局再添重要里程碑　Elroq 產量突破 10 萬大關

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaElroq電動車休旅車汽車新車入門

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【演練出包】陸軍砲彈偏飛連砸3民宅　圍牆倒塌、擊斷樹嚇壞居民

推薦閱讀

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

最新文章

「福特新Mondeo開賣」折合新台幣66萬2025-12-05

Audi「新世代柴油V6引擎」亮相2025-12-05

Skoda電動小休旅Elroq產量破10萬2025-12-04

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售2025-12-04

福特Territory油電試駕！空間配備顧家更全面2025-12-04

「Nissan全新入門小休旅」提前現身2025-12-04

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-12-04

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電2025-12-04

賓士大G越野休旅敞篷改裝版亮相2025-12-04

KIA最便宜入門電動車明年1月現身2025-12-03

熱門文章

「Nissan全新入門小休旅」提前現身2025-12-04

Audi「新世代柴油V6引擎」亮相2025-12-05

Skoda電動小休旅Elroq產量破10萬2025-12-04

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電2025-12-04

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相2025-12-04

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出2025-12-03

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款2025-12-03

台灣「三菱進口油電跑旅下架停售2025-12-04

台灣LEXUS「兩款新車、休旅」年底登台2025-11-29

相關新聞

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

台中休旅車起火1男死亡...遺體嚴重碳化　家屬趕赴現場認屍

福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

賓士大G越野休旅「敞篷改裝版亮相」！Brabus出手2個願望一次滿足

KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

KIA「最便宜入門電動車」預告明年1月現身！EV2確認歐洲生產＆販售

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

讀者迴響

熱門文章

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

「Nissan全新入門小休旅」提前現身！比Kicks更便宜　搭載1.0升動力

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

Audi「新世代TDI柴油V6引擎」亮相！A6房車＆Q5休旅率先搭載

Skoda電動小休旅「Elroq產量突破10萬輛」！歐洲銷量第2助品牌轉型

Skoda電動小休旅「Elroq產量突破10萬輛」！歐洲銷量第2助品牌轉型

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

改款「新HONDA CR-V海外發表」台灣明年國產油電！內裝配備升級更實用

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

新「TOYOTA Corolla」歐洲亮相！內裝材質優化　1.8、2.0雙油電

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了！網友敲碗願望成真　年底開展

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

三菱「跨界油電7人座MPV」推改款！1.6升動力折合新台幣91萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯追劇餅乾大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就到「全聯補貨」！開箱追劇零食，看看哪款適合你

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366