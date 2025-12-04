Skoda電動小休旅「Elroq產量突破10萬輛」！歐洲銷量第2助品牌轉型

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前宣布旗下純電緊湊 SUV — Elroq，自 2025 年初開始量產後，已在短時間內完成第 10 萬輛的生產，象徵這款全新世代電動車系已逐步站穩市場。這輛具里程碑意義的車款為 Mamba Green 塗裝的 Elroq RS，新世代外型搭配市場對電動 SUV 的持續需求，使其在品牌轉型過程中扮演相當重要的角色。

Elroq 生產於位於 Mladá Boleslav 的高度彈性化產線，該產線能同時製造 MEB 底盤打造的純電車款（如 Enyaq 與 Elroq）以及採用 MQB 平台的 Octavia 燃油車型。此架構讓 Škoda 能依照市場波動快速調整產量，提升生產效率。Škoda 生產與物流董事會成員 Andreas Dick 表示，能在一年內完成 10 萬輛生產證明團隊的準備與製程調整已達到高水準，也展現捷克工廠的品質能力。

在市場表現方面，Elroq 的銷售成績同樣亮眼。2025 年前三季，Škoda 在全球純電車總交付量達近 12 萬輛，其中 Elroq 在歐洲電動車市場排名第二，僅次於同級主流強勢對手。此外，它於捷克、丹麥、斯洛伐克是國內銷售冠軍電動車，在奧地利、荷蘭與瑞士也名列前三，使其成為 Škoda 最具成長力的電動 SUV 之一。

作為 Škoda 最大單一市場的德國，Elroq 的銷售更是持續攀升。2025 年 10 月，該車即以 3,320 輛註冊數成為當月德國最暢銷電動車；並曾於 4 月、7 月及 10 月拿下全歐電動車銷售冠軍。除了市場表現突出，Elroq 也深受評審肯定，包含 Red Dot 設計大獎，以及最新奪下的「2026 德國年度風雲車」頭銜，並在操控、品質、環保特性與性價比方面獲得高度評價。

隨著 Elroq 與 Enyaq 兩款純電 SUV 持續帶動品牌在電動車領域的能見度，Škoda 也將積極推動 Next Level – Škoda Strategy，目標在 2030 年擠身歐洲五大主流品牌之列。伴隨多國市場需求成長、產品線拓展，以及在捷克本土與其他地區的產能完善布局，Elroq 的 10 萬輛生產里程碑不僅象徵 Škoda 在電動車市場的成熟，也預示品牌在全球新能源版圖中將扮演更關鍵的角色。