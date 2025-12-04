福特Territory油電試駕！少了熱血、空間配備顧家更全面　備戰CR-V、RAV4

▲國產油電休旅新秀！福特Territory展現更符合家庭客群期待的新鮮感。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

成為台灣福特六和休旅王牌大將！Ford Territory以品牌第一款油電休旅之姿正式登台。雖然原廠仍強調Kuga短期內不會退場，但從售價區間、空間布局到科技配備全面革新，Territory顯然是福特在台休旅產品線的世代交替者，肩負延續主力銷量的重要任務，展現強勢產品力度絕對夠格與明年油電CR-V、6代RAV4一戰！

▲Territory外觀承襲經典美式設計，1935mm車寬帶來更霸氣的氣勢，但新手會車時也需要更注意。

Territory展現福特新世代SUV的美式霸氣語彙。車身尺碼來4685mm車長與1935mm車寬，視覺重心被拉得更穩、更大器，加上更挺立的引擎蓋與寬厚肩線，使車輛在靜止時就具備十足存在感。

▲車頭燈組科技感十足，且還還能隨著音樂動態迎賓功能互動。

車頭採用大面積貫穿式鍍鉻格柵，兩側搭配光斧型LED日行燈與投射式LED頭燈融合成科技化的五官輪廓，夜間識別度極高。還具有多種模式的音樂動態迎賓燈光秀，也讓它在競品中多了幾分「科技儀式感」。

▲19吋雙色鋁圈造型耐看，視覺更有放大延伸之功效。

Territory融合品牌三款經典車型的精髓，Bronco、F-150越野招牌的氣勢，野馬跑車Mustang的三柱式序列尾燈，讓Territory不像日系休旅那般保守，更具冒險開拓的個性視覺。而在鋁圈部分，油電車款搭載19吋雙色切削鋁圈，比例恰好，同時兼具豪華與運動氣質。

Territory更懂得年輕市場喜好，車側採黑化窗框、後視鏡與車頂行李架設計，使車身比例更俐落。車尾線條以水平延伸為主，貫穿式識別燈搭配三柱式導光飾條在夜色中格外吸睛。而尾門下緣的護板則增加一點越野氣息，視覺上也降低了車尾重心。

▲座艙採用首見不同以往的雙12.3吋座艙布局。

▲螢幕操作流暢，且圖資配色一目了然，並能支援無線Apple CarPlay、Android。

打開車門，與Focus、Kuga截然不同的座艙布局，最吸睛由12.3吋螢幕、數位儀表讓座艙科技感大躍升，多媒體系統反應滑順，新一代介面加入可自訂快捷列、3D虛擬車輛模型與動態桌布，並支援無線Apple CarPlay、Android Auto，同時配備CarbitLink手機鏡射功能讓乘客可在P檔觀看YouTube等娛樂功能。

▲數位儀錶能支援手機導航顯示，且安全科技也能識別多車道。

除了中控大螢幕以外，Territory的12.3吋數位儀錶也值得一提，顯示資訊完整且排版清爽，最大看點能投射手機導航圖資，包括Apple CarPlay 與 Android Auto 的導航方向提示都能同步顯示在儀錶前方，駕駛只需專注前方道路，此外，儀錶還能顯示虛擬化道路視覺、前車距離偵測與車道線輔助狀況。

▲多指令AI語音互動更是國產少見，可一句話同時對車輛下達指令，且系統辨識相當準確。

Territory仍保留部分實體按鍵，整體搭配使用更為就手，且系統更是具備多項AI語音互動操作，可一次同時指示操控多項指令，包含空調、導航等關鍵操作都可一次語音喚醒。

手機鑰匙MyPaaK 2.0也是過去Kuga所沒有的貼心新科技，可支援遠端啟動、車輛上鎖、尋車、車窗開閉等功能，並支援授權分享，對多使用者家庭來說簡直是神隊友。

▲置物空間相當貼心，全車多達22處置物空間，中央扶手深度大，車內亦具備Qi無線充電與同級罕見的66W Type-C快充，筆電充電難不倒。

▲空間也是Territory強項，前後排空間舒適度可圈可點。

中控台大面積軟質包覆與鋼琴烤漆搭配，觸感與視覺質感有全面提升。雙前座標配電動調整與通風功能，座椅材質討喜減少久駕疲勞。最令人驚喜的是後排空間，包含膝部、肩部、頭部都達到同級頂尖水平，且地板全平整，第三位乘客也能舒服乘坐。

▲全景天窗面積開闊，行李廂平坦支援腳踢式感應。

全景式電動天窗也沒少，讓車室氛圍更明亮通透，加上水準之上的車室隔音，行李廂開口符合台灣家庭需求，原廠甚至直接示範可放入75吋大電視，搭配腳踢感應電動尾門，日常採買、出遊都非常實用，對於一輛顧家的家庭休旅來說，Territory顯然懂得抓住重點。

▲除了基本的L2輔助駕駛外，還配有FAPA 5.0自動停車輔助、循跡倒車輔助，媲美豪華品牌。

安全科技方面，Ford Co-Pilot360 Drive+標配完整Level 2輔助系統，包含ACC Stop & Go、車道維持與盲點偵測等。作為一輛國產家庭休旅，最值得說嘴就是FAPA 5.0自動停車輔助、循跡倒車輔助，除了能支援自動停車，循跡倒車輔助能在狹窄巷弄中自動沿原路倒車50公尺，減少新手駕駛誤入窄巷的焦慮，搭配360度環景、AR底盤透視與後方碰撞警示等功能，這些福特新科技媲美豪華品牌。

▲Territory電力輔助更帶勁，雖然並無傳統變速箱具備檔位操作，不過有利用動態模式、L檔位帶來更直接的加速力。

動態表現上油電科技令人印象深刻，Territory的油電系統展現出與傳統燃油車截然不同的精緻感。起步時由電動馬達負責推動，尤其是都會中低速區間，加上電驅立即輸出特性，起步反應爽快俐落，不需要深踩油門就能輕鬆穿梭於車陣之間。

相較以往Kuga的1.5T與2.0T渦輪因傳統變速箱設定保守，導致些許動能傳遞消耗，Territory雙速油電變速箱則近乎毫無遲滯感，動力銜接柔順無頓挫，245匹馬力、55.6公斤米扭力帶勁，並能繳出20km/L不錯的油耗水準。

▲懸吊舒適好上手，加上不錯的隔音，帶來合宜的行路質感。

懸吊設定偏舒適取向，坑洞時處理碎震能力有水準，對於後排乘客照顧有感。然而在連續彎道與高速變線時，也能感受到合宜的車身支撐性，不至於過度搖晃。它不是Kuga那樣的運動熱血休旅，但日常開起來的安心度其實更高。

▲舒適剎車功能可在最後一段剎車時減少車輛點頭突兀感，優化全車乘客舒適體感。

Territory在日常駕駛中還有一項貼心的細節，可選擇舒適煞車功能，當遇到紅燈或低速煞車時，系統會在最後減速的階段自動調整煞車力道分配，讓車輛在完全停止前不會突然前傾，進而減少乘客「點頭感」，能在車輛舒適與乘客體感方面做全面的優化。

▲Territory雖不如Kuga運動操控派，但均衡設定更符合家庭客群期待。

整體來說，Territory顯然不走Kuga運動取向路線，但動力精緻度、性能更勝Kuga，且配備空間更是有許多亮點，它不再追求彎中的熱血激情，而是帶來更沉穩、安心、細膩的用車體驗，這才是現在家庭客群最在乎的真本事。