台灣「第6代TOYOTA RAV4」雙動力、3種外觀流出！2.5升PHEV預估130萬起

▲第6代RAV4重點車全球首發！台灣和泰總代理回應導入規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）▲台灣第6代RAV4規格流出！將導入2.5升油電與2.5升PHEV插電式油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷都在敲碗期待的第6代TOYOTA RAV4有關鍵消息流出，經銷端透露2.5升油電、2.5升PHEV都在計劃內，且也會同步導入國外最新的3種外型，而首次導入PHEV插電式油電自然會成為焦點，售價來看保守估計130萬起跳。

▲第6代RAV4重點車全球首發！台灣和泰總代理回應導入規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣首波將以2.5升油電為主，高規則有2.5升PHEV。

澳洲、北美、大陸市場都相繼公布第6代TOYOTA RAV4售價，也讓不少台灣車迷心癢癢，事實上，從北美售價出爐後，經銷端已經有不少動作，甚至表示PHEV會導入台灣，目的先求訂單卡位，

台灣在售的5代RAV4，2.5升油電售價124～138萬，另外參考最新公布6代RAV4售價的澳洲市場，2.5升油電45,990澳元，折合新台幣97萬，至於PHEV則是58,840澳元，折合新台幣124萬，因此台灣若最終確定導入2.5升PHEV油電，售價肯定不便宜，保守估計至少130萬起跳。

▲TOYOTA第6代RAV4大改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲RAV4 PHEV不僅擁有強勁動力，更具備V2L外部供電等實用功能。

油電Hybrid採用 2.5 升四缸自然進氣引擎搭配電動馬達，綜效輸出約 143 kW（約 193 匹馬力），油耗表現更優，官方宣稱比前代更省約 5%。

Plug-in Hybrid 插電油電動力（PHEV）同樣搭載 2.5 升引擎，但加上前後雙馬達，AWD 版本最大綜效輸出達 227 kW（約 304 匹馬力），配備 22.7 kWh 鋰電池，純電續航約 100 公里（WLTP 標準）。

而在外觀選擇上，流出消息來看也相當有誠意，除了有標準入門款外觀，甚至連越野款、運動化的GR Sport都有望登台，可說是把6代RAV4所有亮點都導入台灣。

►便宜的RAV4、Camry零關稅要來了？外界盛傳和泰有意導入TOYOTA美規車

►最低62.9萬起、CR-V黑化超帥！台灣Honda「4款全新特仕車」開賣

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTARAV4CrownCentury休旅車HighlanderGrand HighlanderLEXUSTXRX7人座4Runner

