ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 日前正式揭露純電 Hilux，這款基於第九代平台大幅重構的車型，被視為品牌在皮卡電動化的重要里程碑。不過原廠目前仍未公布售價，只強調會以「可負擔」為前提推出，而銷售市場尚未完整公開，唯一確認的是澳洲會在 2026 年上半年率先導入，並且以企業與大型車隊客戶為主要目標。尤其是澳洲本地礦業規模龐大，地下作業環境更需要低排放與低噪音的動力配置，因此純電皮卡自然成為此類產業的優先選項。

Toyota Australia 的銷售與行銷副總 Sean Hanley 近期接受當地媒體 Drive 訪問時，也坦言純電 Hilux 的定位並非走量車款。他明確指出，純電版本價格一定會比現行柴油車高，而搭載輕油電系統的最新柴油款 Hilux 在澳洲售價從 65,990 澳幣起（約 42,800 美元，折合約 139 萬台幣），Toyota 內部推估純電版本可能再增加約 15,000 澳幣（約 9,700 美元，折合約 30 萬台幣）。換算下來，Hilux BEV 的起步可能落在 95,990 澳幣左右，折合約 204 萬台幣，屬於車系中的高階定位。

Hanley 也語帶保留地補充，如果價格逼近 100,000 澳幣（折合約 205 萬台幣），市場接受度自然會受到考驗，因此 Toyota 必須在成本與產品定位之間找到合理平衡。他強調「可達性」比追求銷售量更重要，Toyota 推出這款純電皮卡的目的並非取代主力柴油車款，而是服務特定需求族群。

純電 Hilux 採用 59.2 kWh 電池組，雙馬達配置提供 193 hp 最大輸出，官方公布的續航為 240 km。以一般消費者視角來看，這樣的電池容量與續航表現確實偏向短程使用，但若回到 Toyota 為這台車設定的主要用途，礦區內部短距移動、低速載運任務，此規格反而相當務實。電動動力在封閉環境中具備零排放、無廢氣、熱源較低等優勢，相比傳統柴油皮卡更符合職業安全與環境規範。

面對部分個人買家提出興趣，Hanley 也維持務實態度。他直言這款車絕非主流產品，而是「有明確目的的車」。礦區會是最主要的購買族群，但不排除部分職人用戶或都會商用使用者願意選擇純電動力。在 Toyota 的產品布局中，純電 Hilux 更像是補齊多元動力的「特案車型」，而非高銷量產品。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTA豐田Hilux電動皮卡車貨車汽車新車澳洲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ELLA超感性突然落淚　邊哭還能邊吵架XD

推薦閱讀

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

FUSO「最新霸氣重型卡車」正式登台！Super Great安全科技大躍進

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

三菱「XFORCE休旅」北海道搶先試駕！全能身手有望撼動神車地位

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

鴻海「Model C雙馬達四驅電動休旅」現身！首見全中文化界面藏玄機

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

太子集團「破5億超跑車庫」再曝光！頂級麥拉倫周杰倫＆林志穎也擁有

最新文章

Skoda最新未來轎跑概念車亮相2025-12-03

TOYOTA海力士電動皮卡澳洲明年導入2025-12-02

福特Territory全新國產休旅上市2025-12-02

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市2025-12-02

台灣寶嘉聯合「銷售破20年最佳紀錄」2025-12-02

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕2025-12-02

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車2025-12-02

福特全新重型電動卡車亮相2025-12-02

光陽K1國民機車推雙碟特仕版2025-12-01

熱門文章

福特Territory全新國產休旅上市2025-12-02

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技2025-12-02

TOYOTA海力士電動皮卡澳洲明年導入2025-12-02

Skoda最新未來轎跑概念車亮相2025-12-03

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市2025-12-02

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車2025-12-02

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕2025-12-02

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香2025-11-28

光陽K1國民機車推雙碟特仕版2025-12-01

TOYOTA「超帥全新跑旅」要來台灣了2025-11-28

相關新聞

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

台中男「小窗狙擊」狂轟11槍！國道拋槍製造5斷點　重判8年

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

福特「全新重型電動卡車」亮相！滿電最大續航力約300KM

讀者迴響

熱門文章

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

「福特改款新Mondeo發表」更帥、更科技！車內27吋大螢幕上身

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

Skoda「最新未來轎跑概念車」亮相！致敬品牌首款銷量破百萬經典車

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

「LEXUS ES日本停售」大改款即將上市！台灣有機會年底搶先亮相

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

台灣「新一代TOYOTA RAV4」有望明年1月交車！首波只有油電入手恐漲價

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

「第2代Mazda CX-5」即將停產謝幕！台灣預計明年導入大改款

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

台灣「TOYOTA改款新休旅」降8萬太香！上市不到一個月、今年配額完售

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

好市多新品、熱銷品開箱！

「文里補習班」開課啦！今天就到「好市多補貨」！開箱好市多的新品及熱銷產品

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366