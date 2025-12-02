TOYOTA「海力士電動皮卡車」澳洲率先導入！銷售主管：一定比柴油貴

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 日前正式揭露純電 Hilux，這款基於第九代平台大幅重構的車型，被視為品牌在皮卡電動化的重要里程碑。不過原廠目前仍未公布售價，只強調會以「可負擔」為前提推出，而銷售市場尚未完整公開，唯一確認的是澳洲會在 2026 年上半年率先導入，並且以企業與大型車隊客戶為主要目標。尤其是澳洲本地礦業規模龐大，地下作業環境更需要低排放與低噪音的動力配置，因此純電皮卡自然成為此類產業的優先選項。

Toyota Australia 的銷售與行銷副總 Sean Hanley 近期接受當地媒體 Drive 訪問時，也坦言純電 Hilux 的定位並非走量車款。他明確指出，純電版本價格一定會比現行柴油車高，而搭載輕油電系統的最新柴油款 Hilux 在澳洲售價從 65,990 澳幣起（約 42,800 美元，折合約 139 萬台幣），Toyota 內部推估純電版本可能再增加約 15,000 澳幣（約 9,700 美元，折合約 30 萬台幣）。換算下來，Hilux BEV 的起步可能落在 95,990 澳幣左右，折合約 204 萬台幣，屬於車系中的高階定位。

Hanley 也語帶保留地補充，如果價格逼近 100,000 澳幣（折合約 205 萬台幣），市場接受度自然會受到考驗，因此 Toyota 必須在成本與產品定位之間找到合理平衡。他強調「可達性」比追求銷售量更重要，Toyota 推出這款純電皮卡的目的並非取代主力柴油車款，而是服務特定需求族群。

純電 Hilux 採用 59.2 kWh 電池組，雙馬達配置提供 193 hp 最大輸出，官方公布的續航為 240 km。以一般消費者視角來看，這樣的電池容量與續航表現確實偏向短程使用，但若回到 Toyota 為這台車設定的主要用途，礦區內部短距移動、低速載運任務，此規格反而相當務實。電動動力在封閉環境中具備零排放、無廢氣、熱源較低等優勢，相比傳統柴油皮卡更符合職業安全與環境規範。

面對部分個人買家提出興趣，Hanley 也維持務實態度。他直言這款車絕非主流產品，而是「有明確目的的車」。礦區會是最主要的購買族群，但不排除部分職人用戶或都會商用使用者願意選擇純電動力。在 Toyota 的產品布局中，純電 Hilux 更像是補齊多元動力的「特案車型」，而非高銷量產品。