94.9萬起！福特「Territory全新國產休旅」上市　汽油＋油電雙動力

▲Ford福特六和宣布Territory正式上市，入門價自94.9萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／宜蘭報導

Ford福特六和今（2）日正式公布Territory全車系編成與售價，並同場宣布正式上市，除了有先前以109.9萬展開預接單的1.5T油電旗艦車型外，1.5T汽油車型也正式現身，使得入手門檻下修至94.9萬起，也將與TOYOTA RAV4、Honda CR-V等中型休旅正面對決。

Ford Territory全車系建議售價

1.5T油電
驚艷版：109.9萬
原生版：104.9萬

1.5T汽油
渦輪擴境版：94.9萬

▲福特六和也公布了Territory的動力與編成，共有雙動力與3種等級選擇，其中1.5T汽油的配備基本比肩1.5T油電頂規車型。

最初展開預接單時，僅有公開油電車型的動力配置，而今天活動中終於正式公開汽油車型的規格，其1.5升4缸直噴渦輪引擎可輸出163匹馬力與25.5公斤米扭力，與其搭配的變速箱，是由Magna出品的7速雙離合自手排，藉此帶來節能又高效的動能表現。

▲首次亮相的1.5T汽油渦輪車型，在外型上主要是車頭和1.5T油電有些微差異，另外內裝配色也略有不同。

►11月新車銷量「TOYOTA神車衝破4000輛」！RAV4大改款前逆勢成長

►台灣最便宜電動車「Inster接單突破200張」！Hyundai：要等3個月

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

