「台灣Hyundai電動車」降價30萬完售！Ioniq 6官網下架暫無導入規劃

▲去年下半季開始！Ioniq 6陸續降價出清，最高優惠30萬，如今已經完售官網下架。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

2026年剛開始，台灣Hyundai電動車陣容就縮編，從去年下半季推出降價30萬出清的Ioniq 6，庫存已經銷售完畢，原價159.9萬起的Ioniq 6已經從官網下架，台灣也暫無改款Ioniq 6導入規劃，也就表示，短時間看不到新Ioniq 6登台。

▲Ioniq 6海外已經推出小改款，但台灣暫時無導入規劃。

台灣Hyundai電動車銷售主力明顯放在Inster與改款新Ioniq 5，作為電動轎跑代表的Ioniq 6淡出台灣市場。尤其Inster自上市後，已經把價格帶下探到百萬內門檻，也能看出台灣原廠積極要搶攻年輕首購族群的企圖心。

▲Ioniq 6去年129.9萬就能入手，提早讓庫存銷售一空。

Ioniq 6去年針對入門的EV400推出有感促銷，原價159.9萬來到129.9萬就能入手，隨著2026年到來，台灣Ioniq 6階段性任務結束，官網下架暫別台灣市場。

目前台灣官網電動車另有Inster、Ioniq 5、Ioniq 5 N等3款車型，將銷售主力放在Inster、Ioniq 5，隨著Ioniq 6離開台灣市場，作為旗艦的Ioniq 9短時間內恐也不會導入台灣。

