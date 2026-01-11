ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

▲日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技。（圖／記者張慶輝攝）

▲MotoGP唯一日籍選手小椋藍（Ai Ogura）近期又再次來台。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台中報導

作為世界頂級摩托車賽事殿堂MotoGP的唯一日籍選手，現役Trackhouse Racing車隊的小椋藍（Ai Ougra）近期又再次來台，並與3位在各級別賽事奮戰的日籍好友，一同在台灣賽道與國內車迷切磋車技，所到之處皆引起旋風，極具親和力的4人也在座談會與簽名會與車迷熱切互動，在新年初始就引起台灣車界熱烈討論。

▲小椋藍（中）於2025年升至摩托車賽事最高殿堂MotoGP，初登場就以亮眼表現引發關注。

車號79號的小椋藍是在2018年開始外卡Moto3級別賽事，之後在2019年成為正式車手，並於2021年晉升至Moto2級別，而後在2024年拿下世界冠軍後，於2025年升至最高等級的MotoGP，加入Aprilia衛星車隊Trackhouse Racing，首秀就在泰國開幕站直接晉級第2段排位賽並做出全場第5快單圈，最終於衝刺賽與正賽分別獲得第4名與第5名的佳績，是備受矚目的新人之一。

▲小椋藍的騎乘風格既華麗又流暢，每次上場總是能讓場邊車迷看得驚呼連連。

此次小椋藍來台同樣是受到部品商邀約，與其一同前來的好手，有近年活躍於日本鈴鹿8耐賽事、台灣車迷相當熟悉的濱原颯道（Sodo Hamahara），以及在全日盃ST1000組與EWC世界耐久賽全年出賽的伊藤元治（Ito Motoharu），還有即將在今年正式加入Moto3級別的耀眼新星三谷然（Zen Mitani）。

▲濱原颯道（Sodo Hamahara）常被車迷戲稱是「半個台灣人」，近年多活躍於日本鈴鹿8耐賽事。

▲伊藤元治（Motoharu Ito）近年多在全日盃ST1000組與EWC世界耐久賽全年出賽。

▲三谷然（Zen Mitani）是近年另一顆日本賽車界的耀眼新星，將於今年正式加入Moto3級別。

4人在1／9現身彰化溪湖K1賽車場，又於1／10前往麗寶國際賽車場卡丁車賽道，由於日本賽道在冬季可能會因下雪而無法使用，所以此行也算是4人的移地訓練，在透過練車與眾多台灣好手切磋之外，品牌方也安排了座談會與簽名會等活動，讓4人與熱情的台灣車迷深度交流，即使經過了2天的高強度訓練，4人依舊展現出高度親和力，不僅訪談環節惹得全場歡笑連連，簽名互動的要求也是來者不拒，為參與的大批車迷留下美好回憶。

關鍵字：小椋藍AiOugraMotoGP重機日本賽車手機車摩托車

