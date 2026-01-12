三菱改款「新得利卡日本開賣」台灣第6代再等等！售價折合新台幣90萬

▲日本正式上市得利卡5代小改款！台灣預計會導入全新大改款6代。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

在新世代6代大改款還沒接棒前，日本三菱選擇先替老將5代Delica D:5 續命。日本市場近日推出小改款版本，雖然整體架構不變，但透過外觀、內裝與配備微調，讓這款主打「能載全家、也能跑野地」的多功能休旅，看起來依舊有新鮮感，當地售價折合新台幣僅要90萬！

▲日本迎來5代得利卡改款更新，被視為銜接6代的最後改款。

未來全新一代三菱得利卡Delica在台灣已經不是他國事務，日前原廠就透露未來將會導入全新6代大改款，而作為過渡期的產品銜接，日本市場為5代Delica D:5進行最後一次有感大更新。售價451～494.45 萬日圓，折合新台幣90～100萬。

小改款 Delica 針對車頭下足功夫，前保桿線條變得更立體，搭配更粗獷的防刮材質，視覺上更靠近正統越野車設定。水箱護罩與燈組細節也同步調整，讓整張臉看起來更有氣勢，而車尾則透過中央飾板與車名字樣點綴，辨識度比舊款再高一點。

▲動力採2.2升柴油渦輪。

新Delica內裝換上新的數位儀表配置，資訊顯示更清楚，也更符合現行新車水準；中控與座椅材質則透過不同配色與縫線設計，刻意營造戶外風格，但不至於太陽春。對長途旅行或露營族群來說，新增的 USB-C 充電孔算是相當實際的小改進。

動力仍維持 2.2 升柴油渦輪引擎搭配自排變速箱，重點放在穩定輸出與耐用性。不過在四驅科技上，三菱持續強調自家的 S-AWC 四輪控制系統，透過不同路況模式切換，讓這款看似家庭取向的休旅，在雪地、碎石路或濕滑路面仍有一定信心。