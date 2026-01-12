ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Suzuki今年推「6代TOYOTA RAV4雙生車」！全新小休旅成新戰力

記者徐煜展／綜合報導

Suzuki曾以5代RAV4推出全新的Across中型休旅征戰歐洲市場，面臨嚴苛的歐洲排放法規，Suzuki計劃在今年推出新一代Across，繼續與6代RAV4共享平台技術，同時e Vitara也會進軍歐洲市場，彌補品牌在電動車陣容不足的戰力。

▲歐洲Across仍會持續改款更新，與6代RAV4再續前緣親戚。

日前Suzuki在新興市場才以Across命名推出小休旅，不過歐洲市場的Across中型休旅並不會因此停產，品牌今年歐洲重點策略，是透過持續與TOYOTA深度合作，迎接新一代Across。

Across主要定位於中型休旅級距，並繼續維持插電式混合油電（PHEV）設定。隨著6代RAV4 新世代陸續開賣，全新Across的問世可望吸引關注休旅主力族群，並提升 Suzuki 在油電SUV市場的競爭力。

▲e Vitara也將進軍歐洲市場。

另一方面，Suzuki 將 e Vitara 帶入歐洲市場，作為旗下首款純電 SUV，強化品牌的電動化進程。是 Suzuki 面對全球市場電動化趨勢的重要佈局。

Suzuki目前已有Jimny和 Ignis等小型車系在歐洲市場歷史悠久，但面對逐年嚴苛的排放法規，部分車款逐漸淡出市場。因此新一代Across、e Vitara就是品牌今年相當關鍵的戰略性產品。

