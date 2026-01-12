Hyundai「全新休旅海外發表」空間更勝Tucson！折合新台幣127萬

▲Hyundai Elexio不再是大陸專屬！日前進軍澳洲市場。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

由大陸北京現代主導開發的Hyundai Elexio全新休旅，已在去年大陸市場上市，近來宣布走出大陸市場、進軍澳洲，更視為作為全球化布局的關鍵一步，新車不僅擁有相當時髦的設計，且內部空間更是不俗，澳洲售價折合新台幣127萬起。

▲Hyundai Elexio主打電動車休旅市場。

Hyundai Elexio去年在大陸市場上市，售價僅要11.98萬人民幣，折合新台幣53萬，不過飄洋過海來到澳洲後，售價來到澳幣 59,990 元起，折合新台幣多了1倍來到127萬，澳洲競爭對手包含熱門的特斯拉Model Y、Kia EV5等車系。

▲澳洲僅提供單馬達車型，續航力546公里。

Elexio車系定位介於現有的 Kona Electric與Ioniq 5之間，在澳洲市場僅提供單馬達車型，可繳出214匹馬力、31.6公斤米扭力，配置88度電池組，WLTP續航力來到546公里，38分鐘完成10～80%充電。

內裝最顯眼莫過於採用一體式27吋超大4K顯示螢幕 作為中控與資訊娛樂核心，在大陸支援 OTA 遠端更新與導航、連網功能，讓操作更直覺流暢。