「HONDA改款新休旅」空間不輸CR-V！1.5升渦輪大陸開賣49萬

▲大陸東風本田推出新改款HR-V休旅，平台技術與台灣HR-V不同。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

這可不是台灣熟悉的HR-V，乃是大陸東風本田以ZR-V為基礎打造的雙生車，在大陸當地以HR-V作為新車命名，新車上市提供3款車型，搭載1.5升渦輪，當地售價新台幣50萬有找！

▲東風本田HR-V作為ZR-V雙生車，不過造型上有專屬設計。

東風本田的HONDA HR-V，其實就是日前台灣現身台北車展的ZR-V雙生車，不過大陸HR-V造型加入當地專屬設計，帶來更霸氣的視覺感，平台來自11代Civic，尺碼4,569x1,840x1,621mm、軸距2,655mm，空間比台灣HR-V更大，逼近CR-V。

▲動力採用1.5升渦輪。

新車上市提供3款車型，優惠價10.99～12.59萬人民幣，折合新台幣49～56萬，與台灣ZR-V的2.0升e:HEV油電不同，大陸HR-V採1.5升渦輪，結合CVT變速箱，繳出180匹馬力。

內裝設計就是很熟悉的本田新生代風格，全車系採10.1吋多媒體螢幕，低階為7吋數位儀表，高階升級為10.2吋，具備HONDA Sensing安全防護。標配HONDA CONNECT 3.0系統，支援手機遠端操作等。

