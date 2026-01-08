台灣Volvo休旅、旅行車「折價最多超過30萬」！新年購車殺很大

▲Volvo持續針對2025年舊年式出清，最高超過30萬。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

2026年才剛開始！想撿便宜優惠正是入手2025年式好時機，台灣Volvo針對主力的XC40、XC60休旅以及V60旅行車推舊年式折價促銷，最低從15萬起跳，最高折價幅度達30.8萬！

▲XC40折價10.4萬起跳，最高來到15萬。

首先在熱賣的油車小休旅XC40，Plus B3原價167.2萬，下殺10.4萬來到156.8萬，高規的Ultra B4原價199萬下殺15萬來到184萬，2026年式XC40外型與配備大致不變，顯得2025年式促銷折價相當有吸引力。

▲XC60最高下殺30.8萬。

中型休旅主力的XC60很有感！Plus B5原售價232萬，下殺30萬來到202萬，高規的Ultra B5 AWD原價262.8萬下殺30.8萬來到232萬，是本次折價最殺的車款。

▲旅行車V60入門折價16萬來到179萬。

受年輕、好爸爸喜愛的旅行車Volvo V60也來湊熱鬧，Plus B4原售價195萬，折價16萬來到179萬，還能選配8.19萬的Plus Pack套件，至於Ultra B4則維持220萬售價。

▲XC90折價30.6萬來到265萬。

貴為旗艦的XC90也沒少，入門Plus B5 AWD車型原售價295.6萬，折價下殺30.6萬來到265萬，另提供高規的Ultra T8 AWD plug-in hybrid車型，售價377.6萬。