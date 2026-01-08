台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了！今年等全新Tayron來補位

▲台灣福斯Tiguan Allspace官網下架完售！7人座SUV產品沒了。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

便宜真能治百病！從去年開始推降價42萬促銷的福斯Tiguan Allspace，如今已經完售從官網下架，這也就表示，台灣福斯已經沒有7人座SUV可選，盼全新的Tayron來補上關鍵的7人座SUV位置。

▲Tiguan Allspace從去年開始出清，階段性任務結束。

雖然去年台灣已經導入新一代Tiguan 5人座，但海外Tiguan Allspace海外並未改款，而是改以全新作品Tayron補上過去的Tiguan Allspace戰略位置，配合海外產品更新調度，台灣從去年開始出清的Tiguan Allspace，也在日前劃下句點。

▲全新Tayron正在台灣原廠評估計劃中，有望今年登台。

Tayron已在台灣原廠評估計劃中，隨著Tiguan Allspace退出台灣市場，相信台灣原廠會加速Tayron評估導入規劃，樂觀可見最快於今年登台。Tayron在海外也是作為Tiguan Allspace後繼車繼續供應7人座SUV市場。

新Tayron車長4,770mm、車寬1,852mm、車高1,660mm，軸距來到2,791mm，比原本Tiguan Allspace長231mm、軸距增加114mm，讓空間更為大一些。在7人座配置下，Tayron後行李廂空間自345公升起，5人座時為885公升，後座全打平則可來到2,090公升。