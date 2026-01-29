特斯拉「Model X、Model S停產」台灣仍可正常訂車！車迷坐等降價出清

▲海外特斯拉Model S、Model X確認告別！台灣原廠也回應未來動向。（圖／翻攝自特斯拉）

記者徐煜展／綜合報導

特斯拉（Tesla）兩款電動車Model S 與 Model X正式走向退場倒數。執行長馬斯克Elon Musk近日在財報相關談話中親口證實，這兩款車已不再是品牌未來發展重心，引發全球車迷關注，也讓不少人開始關心：台灣市場接下來怎麼走？會不會出現促銷出清潮？《ETtoday車雲》也在第一時間取得台灣原廠回應。

▲台灣短時間仍可正常訂購Model S、Model X，不過未來也會跟隨美國市場作停產打算。

台灣原廠表示，台灣市場完全follow美國總部的產品規劃與時程，現階段 Model S 與 Model X 在官網上仍可正常訂購，並未立即停止接單或下架販售。不過，關於未來是否暫停販售、實際停賣時點，將完全依照美國總部於財報發佈時所公告的時程為準，台灣並不會另行制定獨立規劃。

至於確定停產的Model S、Model X會不會有一波有感降價促銷潮，台灣原廠表示，目前還無進一步規劃，售價、策略調整都會第一時間在官網公布。另表示針對Model S 與 Model X現有車主，凡原車配備 EAP/FSD 並且於 2026/1/1 至 2026/3/31（含）交付新款 Model S 或 Model X（含添購或換購），即可將原車 FSD/EAP 免費轉移至新車，並可疊加眾多當季方案。

▲特斯拉將把停產電動車產線，交棒大量生產AI機器人。

對於2款電動車告別，執行長馬斯克指出，特斯拉正在將產線重心從傳統車輛製造轉向更前瞻的自動化與機器人技術，因此未來將把位於加州 Fremont（佛利蒙特）工廠的 S、X 生產線，轉換成用於打造 Optimus 人形機器人 產線，並計劃未來達成年產百萬台機器人的產能。