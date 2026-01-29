台灣福斯「小一號Tiguan大改款休旅」要來了！1.5升渦輪預計今年上市

▲第2代T-Roc已經現身台灣測試！預計今年上陣。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

新一代福斯T-Roc大刀整容、改頭換面，更像是小一號的Tiguan，繼去年新一代Tiguan登台後，第2代T-Roc也在近期於台灣道路測試被捕獲，很明顯已經在為今年上市作準備。

▲T-Roc於去年歐洲推出第2代，外觀、內裝參照不少Tiguan家族設計。

大改款第2代T-Roc歐洲於去年8月發表，將是台灣福斯今年重點新車，新 T-Roc 在外觀上完全甩開「入門小休旅」的感覺，氣勢比上一代大了不少。車頭改用最新的家族語彙，搭載 IQ Light LED 矩陣式頭燈，裡頭的燈組不只造型銳利，還能依照路況智慧切換照明。頭燈之間加上一條會發光的飾條，點亮後帶出科技感。

尾燈導入幾何化造型，燈組裡的發光圖案變得更立體，點亮後相當搶眼，下方保險桿也刻意拉寬，讓整台車的視覺重心更低，看起來更有厚實感。整體來說，新 T-Roc 不再只是年輕、活潑的小休旅，而是多了一種穩重成熟的味道，真的就像一輛縮小版 Tiguan。

▲內裝科技感更出色，空間感也變得更好。

車內最吸睛的就是大螢幕，最高可達12.9 吋，操作介面加入AI 助理，甚至可以使用 ChatGPT 語音互動，科技感瞬間拉滿。全數位化儀錶同樣是標配，顯示資訊清晰，還能依照駕駛需求切換不同風格。

質感氛圍，內裝用料大幅升級，中控、車門等地方採用更細緻的軟質包覆，氛圍燈光設計也更講究，夜晚坐在車內會覺得很有氛圍。

歐洲動力規格相當豐富，從一般汽油、柴油，到 1.5升渦輪輕油電、全新的 Hybrid油電版本，甚至還有插電式油電（GTE），未來也會有T-Roc R性能車，而台灣估計會以1.5升渦輪輕油電作為主力，T-Roc R未來相信也不會缺席。