Hyundai電動廂型車「化身高質感露營車」！車頂加太陽能板自給自足

Hyundai 日前在 Caravan, Motor und Touristik Show 展覽會上，首度公開一款以 Staria Electric 為基礎打造的露營車概念作品，評估電動廂型車如何進一步轉化為高質感休閒車型的重要實驗。這款概念車不只是外觀套件的變化，而是從用車情境出發，嘗試回應歐洲露營與長途旅行族群對於機能性、能源自主與舒適度的多重期待。

這輛 Staria Camper Concept 以離網使用情境為設計核心，車頂配置可伸縮式遮陽棚，同時搭載電動升降的車頂結構，並將其完整整合至車體之中，藉此降低行駛時的風切聲與氣流干擾。車頂表面則鋪設一組 520 W 的太陽能板，原廠表示在理想條件下，每日可產生最高約 2.6 kWh 的電力，能用於車內設備供電，對於長時間停留於戶外的露營行程而言，具備實際意義。

外觀設計大致延續 Staria Electric 的輪廓，不過在車尾燈附近新增了水源與電力的外接介面，展現其露營導向的實際用途。車內則是本次概念重點之一，第二與第三排座椅可完全攤平，形成可供 2 名成人休息的平整睡眠空間，讓車內配置能在乘載與住宿之間快速轉換。側邊設置一組長形操作檯，整合洗手槽、收納空間，以及容量約 36 L 的車用冰箱，搭配折疊式桌板、壁掛式收納板與專屬照明系統，整體風格偏向實用與質感兼具，而非過度商業化的改裝風格。

值得一提的是，Hyundai 在這款概念車上導入可電子調整的智慧玻璃技術，後側窗戶可透過專屬觸控介面即時調整透明度，在隱私、防曬與隔熱表現上，原廠表示相較傳統玻璃有明顯提升，即便如此，車內仍保留實體窗簾，顯示設計團隊並未完全依賴科技配置，而是保留多元使用選項。前排乘客座椅具備旋轉機能，讓靜態停車時的車內互動更加彈性，後尾門開啟後，還能展開外接桌板與戶外淋浴系統，進一步強化露營與戶外活動的實用性。

雖然目前仍定位為概念車，但 Hyundai 並未排除量產的可能性，並已開始向歐洲各地的露營、車宿與冒險族群蒐集回饋意見，作為評估市場接受度的重要依據。若未來進入量產階段，整體動力架構預期將與現行 Staria Electric 相同，搭載 84 kWh 電池組，前軸配置單一電動馬達，輸出約 215 hp，在 WLTP 測試標準下，續航里程約為 400 km。充電方面，支援 DC 快充，電量自 10 % 補充至 80 % 約需 20 分鐘，基本條件已符合歐洲電動車使用環境。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代Staria廂型車貨車麵包車汽車新車電動電動車露營車概念車

