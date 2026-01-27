TOYOTA暴力鴨「推致敬9屆冠軍特別版」！法國旗上身黑化帥到爆

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota GAZOO Racing 日前正式發表「GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」特別版車型，於 2026 年世界拉力錦標賽蒙地卡羅站首度公開開發原型車。此車款旨在紀念法國車手 Sébastien Ogier 於 2025 年賽季奪得第九座 WRC 冠軍，追平歷史紀錄，彰顯其與車隊共同奮戰的卓越成就。

本次特別版以 2025 年推出的 GR Yaris「Aero performance package」為基礎，融入 Ogier 個人偏好與賽事需求。外觀採用全新開發的「Black Gravite」專屬色，搭配霧黑輪圈、藍色煞車卡鉗，以及融入法國國旗三色元素的進氣格柵，凸顯其紀念意義與運動風格。

車輛核心升級之一為與 Ogier 共同開發的專屬四驅控制模式「SEB. mode」，取代基礎版的「TRACK」模式，採用前後 40:60 扭力分配，強調後輪驅動表現與轉向反應，旨在提升高速操控性與人車一體感。此外亦搭載由 Toyota 社長豐田章男 (Morizo) 調校的「MORIZO」模式，強化加速時四輪牽引力與過彎穩定性。

內裝部分同樣呼應 Ogier 的賽事經驗與偏好，包括直徑略小的專屬方向盤、改良按鍵布局，並以藍、灰、紅三色縫線點綴。直立式手煞車採用灰縫線皮革包覆，並附有紀念 2025 年冠軍的專屬序號銘牌，進一步強化其收藏價值。

日本市場將透過抽選方式限量供應 100 輛，預計 2026 年春季起於官方「GR app」接受申請；歐洲部分市場亦將同步推出 100 輛。Toyota 同時強調，在推動性能車款的同時，品牌仍持續以永續發展目標為方向，致力於開發安全、環保且包容的移動解決方案，呼應其長期企業理念。