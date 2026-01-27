ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣「國產Nissan Kicks」後繼有人！全新Kait入門休旅有望來補位

▲Nissan全新休旅Kait即將進軍泰國，取代原本的Kicks e-Power地位。（圖／翻攝自Nissan）

▲Nissan全新休旅Kait即將進軍泰國，取代原本的Kicks e-Power地位。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

去年12月底Nissan帶來全新入門休旅Kait已經引起不少關注，該車定位比Kicks更便宜、更親民，近來即將前往泰國與其他市場成為全球戰略車，甚至預計取代泰國原本Kicks地位，這輛矚目的入門休旅，說不定台灣市場也會是它下一個目標。

▲Nissan全新休旅Kait即將進軍泰國，取代原本的Kicks e-Power地位。（圖／翻攝自Nissan）

▲全新Kait將進軍多國市場，成為全球戰略車。

泰國遲遲尚未發表的新一代Nissan Kicks，可能未來將由Kait取代，事實上，Kait就是由舊款的Kicks平台打造，車身尺碼，長 4,304 mm、寬 1,760 mm、高 1,611 mm，軸距則為 2,620 mm，與上一代Nissan Kicks 相近。

泰規市場的Kait與首發地的1.6升自然進氣引擎不同，採第2代e-Power油電，搭載1.2升油電引擎系統，與過去在泰國販售的舊款的Kicks e-Power相同。

▲Nissan全新休旅Kait即將進軍泰國，取代原本的Kicks e-Power地位。（圖／翻攝自Nissan）

▲台灣預計進口導入新一代Kicks e-Power，國產Kicks後繼車款很有可能就是Kait。

台灣市場規劃上，新一代Kicks e-Power即將在日本發表，日規則採用1.4升e-Power油電，而台灣則待日本發表後，以進口方式導入新一代Kicks e-Power，至於國產Kicks後繼車款則還無進一步消息，不過以Kait入門全球戰略車熱度來看，說不定台灣有機會導入Kait汽油版本，來取代原本汽油Kicks戰略位置。

