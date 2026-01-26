全球電動車銷量「2025年再創新高」！賣出2070萬輛　美國逆風下跌

圖文／7Car 小七車觀點

根據最新數據顯示，全球電動車市場在 2025 年仍維持成長動能，全年銷量達到 2,070 萬輛，較 2024 年增加約 20%。其中 12 月單月全球電動車銷量約為 210 萬輛，為全年畫下相對強勁的收尾，反映多數市場對電動車的接受度仍持續提升。

中國大陸依舊是全球最大的電動車市場，2025 年全年銷量約 1,290 萬輛，年增幅約 17%，穩居全球主導地位。歐洲市場則成為最大亮點，全年銷量達 430 萬輛，年成長高達 33%，主要原因是在補助政策與排放法規推動下，電動車滲透速度持續加快。其他地區的表現同樣亮眼，合計銷量約 170 萬輛，年增幅達 48%，成長動能主要來自新興市場。

這波擴張與中國大陸品牌密切相關。隨著中國大陸市場競爭加劇、價格壓力升高，多數中國大陸車廠開始加速出口布局，將大量電動車銷往海外市場，成為歐洲與其他地區銷量成長的重要推力。

相較之下，北美市場表現明顯疲弱。根據 Rho Motion 的統計，北美電動車銷量在 2025 年反而年減約 4%。若非墨西哥市場因導入多款價格較低的中國大陸電動車，銷量成長約 29%，整體跌幅恐怕更為明顯。

隨著聯邦補助退場，北美電動車市場在 2025 年全年的成長幅度僅約 1%。第 4 季銷量相較前一季幾乎腰斬，反映政策誘因對市場需求的高度影響。加拿大的情況更為嚴峻，由於補助措施更早結束，2025 年全年電動車銷量年減約 49%。

在此背景下，分析機構預估北美電動車銷量在 2026 年可能進一步下滑近 30%。這樣的市場環境也影響車廠策略，包括 Ford 對 F-150 Lightning 發展方向的重新評估，以及 Ram 暫緩電動皮卡上市計畫。

歐洲市場則呈現截然不同的氣氛。在補助政策延續與排放規範壓力下，德國 2025 年電動車銷量年增約 48%，英國成長約 27%。法國雖然年初表現疲弱，但在後續恢復消費補貼後，全年仍維持正成長。

其他地區同樣交出亮眼成績。東南亞電動車銷量幾乎倍增，中南美洲成長約 49%，南韓則在新車款推出與政府補助帶動下，年增約 50%。相對而言，日本市場仍以油電混合動力為主，純電車滲透率持續停留在約 3% 左右，並非所有市場都同步加速電動化。

整體來看，全球電動車轉型趨勢在 2025 年仍持續推進，但美國市場在補助退場後出現明顯遲疑。未來這樣的放緩究竟只是短期修正，或將成為較長期的轉折，仍有賴政策走向、車輛價格結構，以及各原廠後續產品與策略布局的發展。