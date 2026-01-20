Lexus新世代ES「日本改裝廠推運動化套件」！修飾細節營造視覺氛圍

圖文／7Car 小七車觀點

全新世代 Lexus ES 自從正式亮相後，其外型設計風格有著不同的解讀。相較前一代以流線曲面為主的造型語彙，新款 ES 明顯轉向更銳利、輪廓更分明的設計手法，整體線條收斂且視覺更為科技感受，這樣的轉變被認為更偏向中國大陸市場審美取向的風格，也讓部分消費者對其外觀表現抱持觀望態度。為了替新車增添更多視覺層次與個性，Lexus 原廠御用改裝品牌 Modellista 於今年東京改裝車展上，發表一組專為 ES 打造的外觀升級套件原型。

從整體配置來看，這套 Modellista 外觀套件並未大幅改變 ES 的車身比例，而是透過細節修飾來營造較為運動化的氛圍。車頭部分加入全新設計的車身同色前下擾流，造型較原廠版本更為外擴，並與延伸後的側裙線條相互呼應。側裙除了凸顯造型調整之外，另一項特色在於整合可變色 LED 燈條，能依照設定呈現不同光色；後視鏡外殼則換上消光黑塗裝，透過對比手法讓車側視覺更具層次。

側面最醒目的變化，來自全新 21 吋鍛造鋁圈，採用旋渦狀輻條設計，視覺張力明顯優於原廠輪圈配置，也進一步強化車身的動感比例。車尾部分，Modellista 針對後保桿下方擴散器區域進行重新修飾，同樣採用車身同色處理，讓整體視覺更為一致。

回顧過往，Lexus ES 曾提供 F Sport 車型，透過更積極的外觀與底盤設定，吸引希望兼顧舒適與動感的買家。目前原廠尚未透露新世代 ES 是否會規劃 F Sport 版本，但從市場角度來看，導入更具運動化取向的車型，有助於拉開產品等級，也能回應部分消費者對設計風格偏保守的疑慮。先前由設計團隊 Theottle 所繪製的 ES F Sport 想像圖，也顯示在相同車身架構下，透過更強烈的視覺元素，確實能讓新世代 ES 的造型辨識度明顯提升。

此次於東京展出的 Modellista 套件仍屬原型階段，最終量產版本的售價與配備內容尚未公布，同時也尚未確認是否會導入日本以外市場。未來是否成為全球車主可選配的原廠升級方案，仍有待 Lexus 與 Modellista 後續進一步說明。