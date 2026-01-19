ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

▲91.5萬起！TOYOTA「休旅＆房車推新GR運動版」外型更殺更會跑。（圖／記者張慶輝攝）

▲和泰汽車發出年度展望，預估2026年台灣車市規模將達到44萬輛。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

和泰汽車今（19）日發出年度展望，儘管2025年受到全球貿易政策變動影響，台灣車市走勢起伏不定，但下半年在政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動下，得以繳出414,436輛的總市場規模；而今年在半導體與AI相關出口值持續成長、政策延續與需求回補等推動下，和泰預估2026年總市場可上看44萬台，並喊出旗下3品牌將在各自級距挑戰連霸，挑戰目標16.5萬輛新車。

▲快訊／104萬起！TOYOTA「第6代RAV4」台灣上市　目標3萬台繼續稱霸。（圖／記者張慶輝攝）

▲全新RAV4已於日前上市，並喊出3萬輛的年度販售目標。（圖／資料照）

TOYOTA在2025年共賣出124,907輛新車，市佔率達30.1%，為近12年最佳並持續蟬聯龍頭，更同時國產與進口車雙料冠軍，Corolla Cross、RAV4、Town Ace與Yaris Cross就囊括總市場銷量前5大的4個席位；除了以已經在1／13全新RAV4外，和泰也預告還有多款重點新車會陸續到來，並將TOYOTA在2026年的目標設定在13萬輛，繼續挑戰新高點。

▲台北車展／Lexus「大改款ES＆小改款IS」雙雄演出！電動概念首登台。（圖／記者張慶輝攝）

▲Lexus今年的大戲，莫過於全新改款的ES車系（左）。（圖／資料照）

在Lexus方面，雖然2025年豪華車市受關稅議題影響極深，整體量縮至102,101輛，較2024年衰退11.6%，不過Lexus逆勢成長，全品牌繳出28,628輛年成長0.4%的亮眼成績，順利在豪華車級距中完成3連霸；雖然部分油電車型在今年仍有供應受限的問題，不過在RZ、IS、ES等新車陸續導入下，Lexus的2026年度目標仍為28,500輛。

▲台北車展／TOYOTA氫氣巴士＆Hino電動貨車亮相　露營車2月上市。（圖／記者張慶輝攝）

▲和泰也為商用車訂下7,000輛的年度販售目標。（圖／資料照）

同樣是近年著重發展的商用車市場上，和泰在2025年總共賣出6,611輛新車，市佔率來到37.6%，並是第5年稱霸；和泰預估2026年商用車市場需求將回穩，其中主力5噸車型的需求會持續，Hino的500系與700系供應充足，再加上和泰車體導入自動化產線，所以和泰商用車將年度目標訂在7,000輛。

►2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

►日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：和泰汽車集團TOYOTALexusHinoRAV4ESIS新車2026銷量

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【忘喝孟婆湯？】寶寶首次搭泰國捷運竟還知道要緊握欄杆？

推薦閱讀

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

日本最大鍍膜品牌「台北市首店正式開幕」！插旗內湖搶高端客群

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

174.99萬起！特斯拉「續航力最強Model 3」開賣　滿電可跑711KM

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

2025台灣新車銷量「TOYOTA神車狂賣4.4萬輛↑」！特斯拉奪電動車冠軍

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

最新文章

Array2026-01-19

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣2026-01-19

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

「Mazda小休旅」今年3月爆停產2026-01-19

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

Honda最新輕量化露營拖車亮相2026-01-18

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

熱門文章

馬自達發表全新車色CX-5首搭2026-01-18

歐寶暢銷車Astra推新改款2026-01-18

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」2026-01-19

「Mazda小休旅」今年3月爆停產2026-01-19

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場2026-01-19

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」2026-01-17

三陽DRGBT小改款上市3天接單破千2026-01-15

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬2026-01-17

KIA手排旅行車K4 Sportswagon登場2026-01-18

台灣「福斯7人座休旅」降價42萬賣光了2026-01-08

相關新聞

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

「新TOYOTA Yaris Cross休旅」日本即將開賣！外觀、內裝升級導入大螢幕

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠嗆「苛薄嘴賤」：不識藍白合大體

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

讀者迴響

熱門文章

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

馬自達發表全新車色「暢銷休旅CX-5首搭」！海軍雲母藍更深邃優雅

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

歐寶「暢銷車Astra雙車型推新改款」！汽油＆油電＆電動同時供應

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

TOYOTA「大改款7人座休旅要來了」空間更勝RAV4！2.8升渦輪搭配油電更省油

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

「Mazda小休旅」今年3月爆停產！更便宜的全新CX-20來補位

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

TOYOTA「9人座商用MPV」新年式登場！折合新台幣57萬　外觀、安全升級

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

三陽DRGBT小改款「上市3天接單破千台」！3款旗艦機種同步推優惠

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

台灣多款「歐系進口休旅」折價超過50萬！中型90萬有找就能入手

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366