和泰看好台灣車市「估今年總市場上看44萬輛」！旗下3品牌挑戰連霸

▲和泰汽車發出年度展望，預估2026年台灣車市規模將達到44萬輛。（圖／資料照）

和泰汽車今（19）日發出年度展望，儘管2025年受到全球貿易政策變動影響，台灣車市走勢起伏不定，但下半年在政府新購貨物稅減免、延長汰舊換新補助與年底促銷帶動下，得以繳出414,436輛的總市場規模；而今年在半導體與AI相關出口值持續成長、政策延續與需求回補等推動下，和泰預估2026年總市場可上看44萬台，並喊出旗下3品牌將在各自級距挑戰連霸，挑戰目標16.5萬輛新車。

▲全新RAV4已於日前上市，並喊出3萬輛的年度販售目標。（圖／資料照）

TOYOTA在2025年共賣出124,907輛新車，市佔率達30.1%，為近12年最佳並持續蟬聯龍頭，更同時國產與進口車雙料冠軍，Corolla Cross、RAV4、Town Ace與Yaris Cross就囊括總市場銷量前5大的4個席位；除了以已經在1／13全新RAV4外，和泰也預告還有多款重點新車會陸續到來，並將TOYOTA在2026年的目標設定在13萬輛，繼續挑戰新高點。

▲Lexus今年的大戲，莫過於全新改款的ES車系（左）。（圖／資料照）

在Lexus方面，雖然2025年豪華車市受關稅議題影響極深，整體量縮至102,101輛，較2024年衰退11.6%，不過Lexus逆勢成長，全品牌繳出28,628輛年成長0.4%的亮眼成績，順利在豪華車級距中完成3連霸；雖然部分油電車型在今年仍有供應受限的問題，不過在RZ、IS、ES等新車陸續導入下，Lexus的2026年度目標仍為28,500輛。

▲和泰也為商用車訂下7,000輛的年度販售目標。（圖／資料照）

同樣是近年著重發展的商用車市場上，和泰在2025年總共賣出6,611輛新車，市佔率來到37.6%，並是第5年稱霸；和泰預估2026年商用車市場需求將回穩，其中主力5噸車型的需求會持續，Hino的500系與700系供應充足，再加上和泰車體導入自動化產線，所以和泰商用車將年度目標訂在7,000輛。