新一代「Mazda CX-5海外售價出爐」台灣今年導入！折合新台幣94萬

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲海外新一代Mazda CX-5北美正式開賣！台灣還要再等等。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

陸續在北美、歐洲、日本現身的新一代Mazda CX-5，已經在北美正式開賣，開價29,990美金起，折合新台幣約94萬，台灣車迷不用太羨慕，新一代CX-5預計今年下半季就會登台！

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲北美採用2.5升自然進氣，台灣有望導入日規同步的2.0升動力。

目前首發地的歐洲、北美市場CX-5都是採用2.5升排氣量，北美採自然進氣規格，搭配6速手自排變速箱，可提供187匹馬力，而台灣市場對於2.5升排氣量稅賦較不吃香，因此日規今年發表後，預期將帶來更入門的2.0升動力，台灣則有望採與日本相近規格。

▲馬自達大改款CX-5 。（圖／翻攝自Mazda）

▲台灣預計今年下半季導入。

話題回到北美新一代CX-5上，剛開價29,990美金已經引起當地不少車迷討論，作為主力的新生代車型，CX-5僅比舊款的CX-50貴了90美金，讓剛上市的CX-5展現不少魅力與CP值。

新一代CX-5車格放大、氣勢更強，車長來到4,690mm（+115mm）、車寬1,860mm（+15mm）、車高1,695mm（+30mm），軸距2,815mm。座艙部分則換上10.25吋數位儀表、12.9吋或15.6吋中控螢幕，並內建Google影音系統，支援Google Gemini AI語音助理、即時Google Maps導航、Google Play商店等。新CX-5也增添第2排腿部、頭部空間，同時後行李廂容積也增加61L來到583L起，最大後廂空間達2,019L。

