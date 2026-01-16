ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
瑪莎拉蒂推「Grecale休旅車特別版」！專屬冷冽色澤全車系都能選

圖文／7Car 小七車觀點

Maserati 近日於品牌位於義大利莫德納的歷史總部，正式發表全新特別版車型 — Grecale Cristallo。此車型設計靈感源自多洛米蒂山脈的蒙特克里斯塔洛山，旨在融合山岳的純粹、光影的雕塑感，詮釋當代義式奢華的平衡與優雅。

靈感來自多洛米蒂山脈　Maserati 發表 Grecale Cristallo 特別版

Grecale Cristallo 最引人注目的特色在於其專屬的「Azzurro Aureo」車色。此顏色屬於瑪莎拉蒂的Fuoriserie客製化項目，於葉子板上配有專屬徽章。其色調從經典的瑪莎拉蒂藍演化而來，呈現更為冷冽純淨的色澤，並融入細緻的金色雲母顆粒，意在喚起冬日雪坡的光影閃爍，同時隱喻金牌所代表的卓越與勝利意涵。

靈感來自多洛米蒂山脈　Maserati 發表 Grecale Cristallo 特別版

外觀上，新車搭配 21 吋鑽石切割的 CRIO 設計鋁圈，並將前格柵飾件改為與車身同色。內裝則採用名為「Ghiaccio」的淺色高級皮革，提升車室明亮與純淨感，並輔以多項專屬細節。此外，原廠亦提供包含自動回正廠徽輪圈蓋、品牌氣門嘴蓋、客製化迎賓燈及踏墊在內的專屬配件組，強化整體精緻度。

靈感來自多洛米蒂山脈　Maserati 發表 Grecale Cristallo 特別版

靈感來自多洛米蒂山脈　Maserati 發表 Grecale Cristallo 特別版

此次發表活動選址深具意義，恰逢 2026 年奧運聖火於義大利傳遞期間造訪莫德納廠區。品牌藉此場合，將首批十輛 Grecale Cristallo (Modena車型) 於此歷史地標展示。據悉，此特別版套件將適用於 Grecale 全車系，包含Modena、Trofeo 及純電動的 Folgore 版本。

瑪莎拉蒂現行產品線除 Grecale 外，亦包含 GranTurismo、GranCabrio，以及高性能的 MC 家族與賽道專屬的 MCXtrema 等車型。品牌強調透過Fuoriserie客製化、經典車部門（Classiche）與賽事計畫（Corse），回應客戶需求，持續在豪華車領域探索未來移動的發展方向。

靈感來自多洛米蒂山脈　Maserati 發表 Grecale Cristallo 特別版

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂Grecale休旅車SUV汽車新車新年式Cristallo特別版

