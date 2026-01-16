瑪莎拉蒂推「Grecale休旅車特別版」！專屬冷冽色澤全車系都能選

圖文／7Car 小七車觀點

Maserati 近日於品牌位於義大利莫德納的歷史總部，正式發表全新特別版車型 — Grecale Cristallo。此車型設計靈感源自多洛米蒂山脈的蒙特克里斯塔洛山，旨在融合山岳的純粹、光影的雕塑感，詮釋當代義式奢華的平衡與優雅。

Grecale Cristallo 最引人注目的特色在於其專屬的「Azzurro Aureo」車色。此顏色屬於瑪莎拉蒂的Fuoriserie客製化項目，於葉子板上配有專屬徽章。其色調從經典的瑪莎拉蒂藍演化而來，呈現更為冷冽純淨的色澤，並融入細緻的金色雲母顆粒，意在喚起冬日雪坡的光影閃爍，同時隱喻金牌所代表的卓越與勝利意涵。

外觀上，新車搭配 21 吋鑽石切割的 CRIO 設計鋁圈，並將前格柵飾件改為與車身同色。內裝則採用名為「Ghiaccio」的淺色高級皮革，提升車室明亮與純淨感，並輔以多項專屬細節。此外，原廠亦提供包含自動回正廠徽輪圈蓋、品牌氣門嘴蓋、客製化迎賓燈及踏墊在內的專屬配件組，強化整體精緻度。

此次發表活動選址深具意義，恰逢 2026 年奧運聖火於義大利傳遞期間造訪莫德納廠區。品牌藉此場合，將首批十輛 Grecale Cristallo (Modena車型) 於此歷史地標展示。據悉，此特別版套件將適用於 Grecale 全車系，包含Modena、Trofeo 及純電動的 Folgore 版本。

瑪莎拉蒂現行產品線除 Grecale 外，亦包含 GranTurismo、GranCabrio，以及高性能的 MC 家族與賽道專屬的 MCXtrema 等車型。品牌強調透過Fuoriserie客製化、經典車部門（Classiche）與賽事計畫（Corse），回應客戶需求，持續在豪華車領域探索未來移動的發展方向。